Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλαγή τοπίου στα τιμολόγια – Φθηνότερα τα κίτρινα, ακριβότερα τα μπλε, σταθερά τα πράσινα

Αλλάζει η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το 2026 οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε χαμηλότερες χρεώσεις με μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς ή σε ακριβότερα, αλλά σταθερά τιμολόγια.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από το νέο εργαλείο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) -για την παρακολούθηση των αγορών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας- που δείχνει ότι η ισορροπία που επικρατούσε το 2025 έχει πλέον ανατραπεί, καθώς τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια δεν αποτελούν πλέον τη φθηνότερη επιλογή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο εργαλείο της ΡΑΑΕΥ, για κατανάλωση 300 κιλοβατώρες το μήνα που καλύπτει την πλειονότητα των οικιακών παροχών:

Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026 η μέση χρέωση ήταν 49,99 ευρώ για τα κυμαινόμενα (κίτρινα) τιμολόγια , 55,86 ευρώ για τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια και 56,06 ευρώ για τα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια , η τιμή των οποίων ανακοινώνεται από τους προμηθευτές την 1η ημέρα κάθε μήνα. Καθ’ όλο το εξάμηνο τις φθηνότερες χρεώσεις είχαν τα κίτρινα τιμολόγια (με εξαίρεση το Μάρτιο οπότε φθηνότερα ήταν τα πράσινα).

η μέση χρέωση ήταν , και , η τιμή των οποίων ανακοινώνεται από τους προμηθευτές την 1η ημέρα κάθε μήνα. Καθ’ όλο το εξάμηνο τις φθηνότερες χρεώσεις είχαν τα κίτρινα τιμολόγια (με εξαίρεση το Μάρτιο οπότε φθηνότερα ήταν τα πράσινα). Διαφορετική ήταν η εικόνα το 2025, οπότε φθηνότερα ήταν τα μπλε τιμολόγια με μέση μηνιαία χρέωση 46,62 ευρώ, ακολουθούν τα κίτρινα με 51,69 ευρώ ενώ ακριβότερα ήταν και πάλι τα πράσινα με 55,84 ευρώ, πάντα για κατανάλωση 300 kwh το μήνα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει και η εξέλιξη των τιμών ανά κατηγορία τιμολογίου, μεταξύ 2025 και 2026 αν και τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα καθώς οι τιμές παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Με τα διαθέσιμα στοιχεία:

Η μέση χρέωση για τα κίτρινα τιμολόγια μειώθηκε από 51,69 ευρώ το 2025 σε 49,99 ευρώ στο 7μηνο του 2026.

Η χρέωση στα πράσινα παρέμεινε σταθερή (55,84 ευρώ πέρυσι, 56,07 ευρώ φέτος)

Τα μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν από 46,62 σε 55,86 ευρώ (φυσικά οι καταναλωτές που «κλείδωσαν» σταθερά συμβόλαια δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους νέους πελάτες).

Η εξέλιξη των τιμών αντανακλάται ως ένα βαθμό στις επιλογές τιμολογίων από την πλευρά των καταναλωτών καθώς κατά τη διάρκεια του 2025 οπότε τα μπλε τιμολόγια ήταν τα πιο ελκυστικά, καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός του μεριδίου τους, από 13,27% το Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83% το Δεκέμβριο του 2025. Η άνοδος συνεχίστηκε κατά το πρώτο 4μηνο του 2026 αλλά με ηπιότερο ρυθμό εξαιτίας προφανώς των αυξήσεων που μεσολάβησαν στην κατηγορία αυτή των τιμολογίων. Έτσι στο τέλος Απριλίου 2026, σταθερό τιμολόγιο είχε το 31,53% των οικιακών καταναλωτών.

Τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια παραμένουν καθ’ όλο το διάστημα από το 2024 και μετά στο 14%. Η μετακίνηση προς τα μπλε τιμολόγια έγινε από καταναλωτές που είχαν προηγουμένως τα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων υποχώρησε από 72,64% στο τέλος του 2024 σε 57,98% στο τέλος του 2025 και 54,43% τον Απρίλιο του 2026. Διατηρούν ωστόσο το μεγαλύτερο μερίδιο, παρά το γεγονός ότι είναι τα ακριβότερα στην αγορά.