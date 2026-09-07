Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Ψαλίδι» στο τεκμαρτό και προκαταβολή φόρου 50% – Ποιοι κερδίζουν

Σημαντική μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για περισσότερους από 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει η νέα φορολογική παρέμβαση της ΔΕΘ που εξειδικεύτηκε σήμερα (07.09.2026) από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών. Από το φορολογικό έτος 2026, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα πληρούν τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας θα απαλλάσσονται από τις δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημά τους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις του εν λόγω ορίου, το οποίο στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε υπέρμετρες επιβαρύνσεις χιλιάδες επαγγελματίες, και αποτελούσε σημείο τριβής της κυβέρνησης με την αγορά. Συγκεκριμένα, η νέα απαλλαγή αφορά: • Την προσαύξηση που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας.

• Την προσαύξηση που ισούται με το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η αλλαγή θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα του 2026 και θα φανεί στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2027.

Δεν καταργείται ολόκληρο το τεκμαρτό Η νέα ρύθμιση δεν οδηγεί σε πλήρη κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός, προσαυξημένος ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αυτό που αφαιρείται είναι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω μεγαλύτερου τζίρου και απασχόλησης προσωπικού. Στόχος είναι ένας επαγγελματίας να μη φορολογείται περισσότερο μόνο και μόνο επειδή διατηρεί εργαζομένους ή εμφανίζει τζίρο υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου του. Ποιοι θα θεωρούνται «συνεπείς» Με βάση τα όσα διαμηνύει το οικονομικό επιτελείο, ο συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας είναι αυτός που συμμορφώνεται με: • Την έγκαιρη διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων στο myDATA.

• Την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διασυνδέσεων των συστημάτων.

• Την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ.

• Την τήρηση των βασικών ψηφιακών και φορολογικών υποχρεώσεων. Η ύπαρξη ρυθμισμένης ή αρρύθμιστης φορολογικής οφειλής δεν αναμένεται από μόνη της να αποκλείει τον επαγγελματία από τη μείωση. Τα κριτήρια υπολογίζεται ότι θα καλύπτουν πάνω από το 90% των επαγγελματιών που σήμερα επιβαρύνονται με τις συγκεκριμένες προσαυξήσεις.

Τα παραδείγματα Επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ έχει σήμερα τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με την κατάργηση των δύο προσαυξήσεων, το τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται στις 16.744 ευρώ και ο φόρος στις 2.249 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.534 ευρώ, δηλαδή περίπου 53%. Ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης υποδημάτων, με τέσσερα χρόνια λειτουργίας, δύο εργαζομένους, μισθολογικό κόστος 21.000 ευρώ και τζίρο 120.000 ευρώ, έχει σήμερα τεκμαρτό εισόδημα 18.552 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση περιορίζεται στις 12.880 ευρώ, με μείωση φόρου περίπου 1.134 ευρώ. Λογιστής με 20 χρόνια δραστηριότητας και έναν εργαζόμενο βλέπει το τεκμαρτό εισόδημα να μειώνεται από 19.820 σε 16.744 ευρώ, με όφελος φόρου 615 ευρώ.