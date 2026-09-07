Τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος στα πρώτα 20.000 ευρώ – Ποιοι κερδίζουν έως 1.800 ευρώ τον χρόνο

Μηδενικό συντελεστή φόρου για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματός τους θα έχουν από το φορολογικό έτος 2027 οι τρίτεκνοι φορολογούμενοι, με βάση και την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο.

Η παρέμβαση αφορά περίπου 86.927 τρίτεκνους που απαλάσσονται από το βαρίδι του φόρου εισοδήματος, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 33.894 ελεύθεροι επαγγελματίες.

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Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τρία εξαρτώμενα τέκνα, το πραγματικό αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ: από τις 14.364 στις 25.364 ευρώ.

Όφελος και για τρίτεκνους με υψηλότερα εισοδήματα

Το όριο των 20.000 ευρώ δεν αφορά το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού και δεν σημαίνει ότι όσοι το ξεπερνούν χάνουν την ελάφρυνση.

Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται στα πρώτα 20.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος του δικαιούχου. Επομένως, όφελος θα έχουν και οι τρίτεκνοι με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς το τμήμα έως τις 20.000 ευρώ δεν θα φορολογείται.

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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμφανίζονται τρία παιδιά ως εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Τα παραδείγματα

Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 620 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα η επιβάρυνσή του μηδενίζεται, επομένως το ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 620 ευρώ.

Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 30.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 2.820 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση ο φόρος περιορίζεται στα 1.020 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ.

Τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με δηλωθέν εισόδημα 15.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 1.350 ευρώ. Από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή η συγκεκριμένη επιβάρυνση μηδενίζεται.

Πότε θα φανεί το όφελος

Για τους μισθωτούς και τους δημοσίους υπαλλήλους, η διαφορά αναμένεται να περάσει στη μηνιαία παρακράτηση φόρου από τον Ιανουάριο του 2027.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν την ελάφρυνση κατά την εκκαθάριση της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2027, η οποία θα υποβληθεί το 2028.

Αλλαγή στον χαρακτηρισμό εξαρτώμενου παιδιού

Μία πρόσθετη οικογενειακή παρέμβαση αφορά παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου γονέα.

Η συγκεκριμένη σύνταξη δεν θα συνυπολογίζεται πλέον στο εισοδηματικό όριο των 3.000 ευρώ που εξετάζεται για τον χαρακτηρισμό ενός παιδιού ως εξαρτώμενου τέκνου. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας φορολογικών δικαιωμάτων από την οικογένεια.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα voucher

Στο πακέτο προβλέπεται επίσης αύξηση κατά 10% της αξίας των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς και γενική αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ.

Ειδικά για τις τρίτεκνες οικογένειες καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια πρόσβασης στα συγκεκριμένα voucher, με τις επιμέρους προϋποθέσεις να καθορίζονται στην πρόσκληση του προγράμματος.

Υψηλότερα όρια στο «Σπίτι μου 3»

Οι οικογένειες με τρία παιδιά ωφελούνται και από τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του «Σπίτι μου 3».

Για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά το ανώτατο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 56.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά φτάνει τις 53.000 ευρώ.