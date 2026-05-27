ΕΛΓΑ: Νέες πληρωμές 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς για ζημίες του προηγούμενου έτους

Οι αποζημιώσεις αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό, σήμερα
24 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπράξουν διακούχοι παραγωγοί του ΕΛΓΑ, ως αποζημίωση για τις ζημίες σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου το 2025

Η πληρωμή των αποζημιώσεων για τους παραγωγούς ανακοινώθηκε σήμερα (27.05.2026), από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο.

Οι αποζημιώσεις αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον οργανισμό, μέσα στην ημέρα.

Ο ΕΛΓΑ επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο, να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, αποζημιώσεις ύψους 244 εκατ. ευρώ.

