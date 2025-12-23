ΕΛΓΑ: Στα 35,1 εκατ. ευρώ ανήλθε η προκαταβολή ενισχύσεων για ζημιές φυτικού κεφαλαίου

Η πληρωμή της προκαταβολής ενισχύσεων για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε σήμερα (23.12.2025) από τον ΕΛΓΑ, όπου προκλήθηκε από τις καταστροφικές πλημμύρες Daniel και Elias του Σεπτεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% της αξίας των πορισμάτων και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.350.722,94 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών που αφορούν την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και κατόπιν ελέγχου από τους Γεωπόνους του ΕΛΓΑ.

Ο οργανισμός δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε παραγωγό που θα γνωστοποιήσει την περάτωση των εργασιών αποκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη πορίσματος και στη συνέχεια στην εκκαθάριση και εξόφληση των δικαιούχων.

Παράλληλα, οι 151 δικαιούχοι προκαταβολών για ζημιές από τις πυρκαγιές του 2023, των οποίων οι καλλιέργειες δεν είχαν εντοπιστεί από το σύστημα Copernicus και δεν είχαν λάβει έως σήμερα προκαταβολή, θα πληρωθούν σήμερα, βάσει του ψηφιακού αρχείου του ΕΛΓΑ που εστάλη χθες στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται αποζημιώσεις από πυρκαγιές, που αφορούν 63 παραγωγούς της Κοινότητας Μάκρης Έβρουστους οποίους καταβάλλονται 453.372 ευρώ, καθώς και παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας (53) και Φθιώτιδας (35) στους οποίους καταβάλλονται 349.251,75 ευρώ. Ο ΕΛΓΑ συνεχίζει με συνέπεια την καταβολή των ενισχύσεων, στηρίζοντας έμπρακτα τους πληγέντες παραγωγούς