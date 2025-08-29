Ενίσχυση πρωτογενών πλεονασμάτων από φόρους και ΦΠΑ – Υπέρβαση εσόδων κατά 2,1 δισ. έσοδα στο επτάμηνο

Τα κρατικά έσοδα – και κατ’ επέκταση τα πρωτογενή πλεονάσματα – ενισχύονται κυρίως από τις αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων που οδηγούν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, την επιμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα (3,1% τον Ιούλιο) που φουσκώνει τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 οι φορολογικές εισπράξεις έφτασαν τα 40,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% σε σχέση με τον στόχο. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 357 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος διαμορφώθηκαν κοντά στα 15 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,316 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασε άνοδο κατά 907 εκατ. ευρώ, των νομικών προσώπων κατά 59 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος κατέγραψαν αύξηση 350 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο, σύμφωνα με το ertnews.

Οι φορολογούμενοι το τελευταίο πεντάμηνο του έτους (συμπεριλαμβανομένου του Αυγούστου) θα πρέπει να πληρώσουν στην Εφορία περισσότερα από 31,1 δισ. ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα άνω των 38,2 δισ. ευρώ του επταμήνου.

Ο Οκτώβριος προβλέπεται να είναι ο δυσκολότερος από τους επόμενους μήνες που «απαιτεί» 6,6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Δεκέμβριος με 6,4 δισ. ευρώ, ο Αύγουστος με 6,19 δισ. ευρώ, ο Σεπτέμβριος με 6,15 δισ. ευρώ και ο Νοέμβριος με 5,7 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν φέτος περισσότερους φόρους καθώς τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 69,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,490 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2024.

«Πρωταθλητής» στις εισπράξεις αναδείχθηκε και φέτος ο Ιούλιος, όπως και πέρυσι, καθώς στα δημόσια ταμεία κατέληξαν περίπου 8,2 δισ. ευρώ – ποσό που οφείλεται κυρίως στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος από χιλιάδες φορολογούμενους. Αντίθετα, ο Μάρτιος ήταν ο μήνας με τα χαμηλότερα έσοδα, μόλις 3,6 δισ. ευρώ.

Για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 24 δόσεων. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 4,34% για 12 δόσεις και σε 5,84% για περισσότερες από 12, με κατώτατο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, η δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της επόμενης προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι αν χαθεί μία δόση, ο οφειλέτης θα πρέπει τον επόμενο μήνα να πληρώσει δύο μαζί.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρώνονται 2 συνεχόμενες δόσεις.