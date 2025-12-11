Χρηστικά

Εορταστικό ωράριο 2025: Ξεκίνησε σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Η Αθήνα και ο Πειραιάς ξεκινούν σήμερα το εορταστικό ωράριο, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη
Banner von with a blurry side against a Christmas tree for Christmas at a shopping center
iStock

Από σήμερα, τα εμπορικά καταστήματα σε Αθήνα και Πειραιά ανοίγουν με εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων. Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ξεκινά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ενώ οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων κυμαίνονται γενικά από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00, ανάλογα με το κατάστημα.

Συγκεκριμένα, στο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά από τις 9:00 π.μ. το πρωί έως τις 21:00 μ.μ. το βράδυ, ενώ όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές πριν τις γιορτές.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τρεις Κυριακές:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα – Εορταστικό ωράριο

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00 π.μ. -16:00 μ.μ.
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00 π.μ. -16:00 μ.μ.
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00 π.μ. -16:00 μ.μ.
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00 π.μ.- 18:00 μ.μ.
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.
  • Πέμπτη 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00 π.μ. -18:00 μ.μ.
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00 π.μ. -18:00 μ.μ.
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00 π.μ. -18:00 μ.μ.
  • Πέμπτη 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

 Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς – Εορταστικό ωράριο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει για την ίδια περίοδο – από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – αντίστοιχο ωράριο:

  • Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.
  • Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.
  • Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.
  • Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.- 18.00 μ.μ.
  • Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ – 21.00 μ.μ.
  • Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ. (Παραμονή Χριστουγέννων)
  • Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
  • Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
  • Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.- 18.00 μ.μ.
  • Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.
  • Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.
  • Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ. (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
  • Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
  • Παρασκευή 2/1 : Κλειστά

Όπως σημειώνουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα λειτουργίας του εντός των νομίμων ορίων αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00 – 21:00 και Κυριακή 11:00 πμ. – 20:00 μμ.).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2026 η καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Με την τροπολογία εισάγεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα στις περιοχές μετάβασης
Αγρότες
ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 1.5.2026 για την έναρξη της Α’ φάσης ψηφιακού δελτίου αποστολής για τους ελαιοπαραγωγούς
Η νέα ημερομηνία που ανακοίνωσε το υπουργείο και η ΑΑΔΕ διευκολύνει τους ελαιοπαραγωγούς – αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσφέροντάς τους περισσότερο χρόνο προετοιμασίας
REUTERS
Προσοχή! Ψευδές μήνυμα για «δωρεάν πακέτο γιορτών» – Οι απατεώνες ζητούσαν 100 ευρώ με email δήθεν από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Προσοχή σε ψευδή μηνύματα που υπόσχονται «δωρεάν πακέτο γιορτών» – Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη κινηθεί για την διερεύνηση της υπόθεσης
Σούπερμαρκετ
Newsit logo
Newsit logo