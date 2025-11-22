Χρηστικά

Εορταστικό ωράριο 2025: Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και ποια Κυριακή είναι ανοιχτά

Το προτεινόμενο ωράριο που ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKNISSI

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, ανακοίνωσε την Τρίτη (18.11.2025) ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως διευκρινίζει ο Σύλλογος «το προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00 – 21:00 και Κυριακή 11:00 – 20:00)».

Το προτεινόμενο ωράριο

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων 2025

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα 

Τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα ώστε οι καταναλωτές οργανώνουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Θα είναι επίσης ανοιχτά και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 όποτε είναι και η έναρξη της εορταστικής περιόδου.

