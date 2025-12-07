Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Τέσσερις μένουν απομένουν για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων για τα φετινά Χριστούγεννα, ώστε οι καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους με ευέλικτο ωράριο ενόψει των γιορτών.

Από την Πέμπτη 4.12.2025, όποτε ξεκινά και το εορταστικό ωράριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη.

Συγκεκριμένα:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ