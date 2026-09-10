Πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ: Στο τραπέζι μέτρα για να «φρενάρουν» οι ανατιμήσεις – Το κόστος και οι ελαφρύνσεις

Nέες παρεμβάσεις φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση σε πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα καθώς οι τιμές εκτοξεύονται με το Brent στις διεθνείς αγορές να διαπραγματεύεται την Πέμπτη (10.9.2026) πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου στα 80 ευρώ/MWh σε συνδυασμό με την άνοδο του πληθωρισμού δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό για τα νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν έναν επιπλέον μισθό για να γεμίσουν τις δεξαμενές πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράδειγμα

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή θα ήταν πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου 80 λεπτά πάνω από τα περσινά επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι για προμήθεια 1.000 λίτρων

1.000 λίτρων Το κόστος θα έφτανε στα 1.900 ευρώ από 1.100 ευρώ που θα πλήρωνε πέρυσι

θα έφτανε στα 1.900 ευρώ από 1.100 ευρώ που θα πλήρωνε πέρυσι Δηλαδή 800 ευρώ ακριβότερα

Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent

Με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, η κατάσταση προμηνύεται δυσοίωνη. Η εντεινόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εγείρει ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Σε ετήσια βάση το Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 52% και είναι η τρίτη φορά από την αρχή του έτους που ξεπερνά το φράγμα των 100 δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέτρα στήριξης

Οι ανατιμήσεις των διεθνών τιμών περνούν με ταχύτητα στην αντλία, με τα καύσιμα να έχουν πάρει «φωτιά». Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,10 ενώ σε πολλά νησιά οι τιμές αγγίζουν τα 2,5 ευρώ, με ενδεικτική την εικόνα στις Κυκλάδες όπου η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,33 ευρώ το λίτρο.