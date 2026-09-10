Κτηνοτρόφοι: Ανοίγει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 104 φακέλους και περίπου 20.000 θανατωθέντα ζώα

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κινηθεί η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων σε τουλάχιστον 104 κτηνοτρόφους της Λέσβου, για περίπου 20.000 ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους κτηνοτρόφους που έχουν ήδη υποστεί απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο, καθώς μέχρι σήμερα το βάρος είχε πέσει κυρίως στην υγειονομική διαχείριση των κρουσμάτων και στις υποχρεωτικές θανατώσεις.

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Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το σκέλος των πρόσθετων ζημιών που έχουν προκληθεί στις εκμεταλλεύσεις. Για τις ζωοτροφές και τις ποσότητες γάλακτος που καταστράφηκαν προβλέπεται η έκδοση των σχετικών ΚΥΑ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές τοποθετούνται χρονικά μέσα στον Οκτώβριο.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται δύο διαφορετικές γραμμές αποζημίωσης: η πρώτη αφορά τα ζώα που θανατώθηκαν και περνά άμεσα στην πλατφόρμα, ενώ η δεύτερη αφορά τις παράπλευρες οικονομικές απώλειες των κτηνοτροφικών μονάδων και απαιτεί ακόμη την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων.

Οι 13 εκτροφές που παραμένουν ενεργές εστίες

Την ίδια ώρα, σοβαρό πρόβλημα εξακολουθούν να αποτελούν 13 εκτροφές που έχουν βρεθεί θετικές στον αφθώδη πυρετό, αλλά στις οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες θανατώσεις.

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Από το υπουργείο χαρακτηρίζεται η κατάσταση στις συγκεκριμένες μονάδες ως «υγειονομική βόμβα», καθώς η παραμονή μολυσμένων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης και δυσκολεύει την προσπάθεια περιορισμού της νόσου στο νησί.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καββαδά είναι ότι τα προβλεπόμενα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολό τους, καθώς οι ενεργές εστίες μπορούν να ακυρώσουν μέρος της προσπάθειας που γίνεται στις υπόλοιπες εκτροφές.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την πορεία των αποζημιώσεων, καθώς η ολοκλήρωση των κτηνιατρικών διαδικασιών και η καταγραφή των απωλειών αποτελούν βασικά στάδια για να κλείσουν οι σχετικοί φάκελοι των κτηνοτρόφων.

Περισσότερα κλιμάκια στο πεδίο

Στη Λέσβο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 35 κτηνίατροι και γεωπόνοι, ενώ από την προσεχή Δευτέρα προβλέπεται ο αριθμός τους να αυξηθεί στους 50.

Η ενίσχυση των κλιμακίων έχει στόχο να αυξηθεί η ταχύτητα των ελέγχων και της ιχνηλάτησης, αλλά και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις μονάδες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πρόσθετους στρατιωτικούς κτηνιάτρους, ενώ ο συντονισμός των υγειονομικών μέτρων παραμένει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, πάντως, το άμεσο οικονομικό ορόσημο είναι πλέον το άνοιγμα της πλατφόρμας, καθώς από εκεί θα ξεκινήσει η πληρωμή των πρώτων 104 φακέλων που συνδέονται με τις περίπου 20.000 θανατώσεις ζώων.