Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ πριν την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Αυξήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ πριν την εφαρμογή της εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών στο ράφι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό που πάτησε «γκάζι» τον Αύγουστο, για να φτάσει στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν νωρίτερα δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ από αυτή του αποπληθωρισμού στα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που έδειξαν αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα τον Αύγουστο (-0,15%). Δείχνουν αυξήσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες του καλαθιού του νοικοκυριού, γεγονός που προβληματίζει, καθώς από τα τέλη Αυγούστου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία μείωσης τιμών σε πάνω από 1.740 κωδικούς.

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Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα προϊόντα στη λίστα της εθνικής πρωτοβουλίας αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς και όχι όλα τα προϊόντα της κατηγορίας που μετράει η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα δεδομένα

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι τα τρόφιμα επηρέασαν το καλάθι του πληθωρισμού κατά 0,1% τον Αύγουστο συγκριτικά με τον Ιούλιο λόγω των αυξήσεων στις τιμές:

πουλερικών

ψαριών, νωπών ή κατεψυγμένων και

γιαουρτιού

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός του Αυγούστου του 2026 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025 έχει επιβαρυνθεί κατά 0,9% από τα τρόφιμα και κυρίως από τις αυξήσεις τιμών σε:

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ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας

μοσχάρι

χοιρινό

αρνί και κατσίκι

πουλερικά

ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα

ψάρια αλίπαστα

τυριά

αυγά

άλλα βρώσιμα έλαια

μαργαρίνη και

άλλα φυτικά λίπη.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το φυσικό αέριο και η στέγαση είναι που επιβάρυναν κυρίως το καλάθι του πληθωρισμού. Τη μεγαλύτερη ανατίμηση κατέγραψε το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, ακολουθούμενο από το φυσικό αέριο με 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 30,6%, τα αεροπορικά εισιτήρια με 17,4% και τη βενζίνη με 15,3%. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν επίσης κατά 6,2%, ενώ οι τιμές στα ξενοδοχεία ανέβηκαν κατά 14,1% και στην εστίαση κατά 5,5%.

Ωστόσο και τα τρόφιμα πρόσθεσαν βάρος στο καλάθι του πληθωρισμού τον Αύγουστο, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό καθώς από τις 31 Αυγούστου ενεργοποιήθηκε η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε περίπου 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις τιμών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έφταναν το 30% και μεσοσταθμικά έφτασαν να ξεπερνούν το 9%.

Ωστόσο, σε ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων της λίστας των παραπάνω κωδικών τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν διψήφιες αυξήσεις τον μήνα πριν την ενεργοποίηση της συμφωνίας.