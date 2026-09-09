Εποχικό επίδομα 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις για oικοδόμους, ηθοποιούς, δασεράτες, καπνεργάτες – Όλη η λίστα

Αύριο, Πέμπτη (10.9.2026) στις 11.00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026.

Η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ.

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Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10.9.2026 έως 30.11.2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

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Ποιοί είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα: