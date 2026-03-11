Επίδομα Παιδιού Α21: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις – Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος καταβολής

Μέχρι σήμερα (11.3.2026) στις 18:00 θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που θα λάβουν όσοι δικαιούνται το Επίδομα Παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ποσά, κριτήρια και τρόπος καταβολής

Το επίδομα παιδιού χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα, ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο το επίδομα φτάνει σε 140, 84 ή 56 ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα καλύπτει πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά περισσότερα από 1,5 εκατ. παιδιά, με ετήσια δαπάνη περίπου 1,05 δισ. ευρώ. Η καταβολή γίνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού επισκεφτείτε την σελίδα του ΟΠΕΚΑ.