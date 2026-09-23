Αναπηρικά επιδόματα: Πώς θα διαμορφωθούν το 2027 – Αυξήσεις στις προνοιακές παροχές για 218.000 δικαιούχους ΑμεΑ

Αυξήσεις σε όλες τις παροχές και τα επιδόματα που καταβάλλονται σε αναπήρους θα χορηγούνται κάθε χρόνο, από το 2027 και μετά, με το νέο σύστημα αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι προνοιακές παροχές σε αναπήρους δεν θα παραμένουν πλέον καθηλωμένες, αλλά θα αυξάνονται αυτόματα. Το νέο σύστημα υιοθετεί ακριβώς το μοντέλο αναπροσαρμογής των συντάξεων, συνδέοντας άμεσα τις αποδοχές με την πορεία του τιμαρίθμου και του ΑΕΠ.

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Ο μαθηματικός τύπος

Σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που θα εφαρμόζεται πλέον και στα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το ποσοστό της ετήσιας αύξησης θα προκύπτει από τον μέσο όρο του πληθωρισμού (τιμαρίθμου) και του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου για το 2026, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 3%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υπολογίζεται κοντά στο 2%.

Αυτό το μείγμα δεδομένων «κλειδώνει» μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 2,5% έως 3% για το 2027, καθώς το σύστημα αυτό θέτει ως ανώτατο πλαφόν αναπροσαρμογής το ύψος του τρέχοντος πληθωρισμού.

Ποια επιδόματα αλλάζουν και πώς διαμορφώνονται

Η μεταρρύθμιση αφορά μια ευρύτατη γκάμα παροχών που διαχειρίζονται ο ΟΠΕΚΑ και ο e-ΕΦΚΑ, με τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης να αγγίζει τα 1,69 δισ. ευρώ.

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Στο πεδίο του ΟΠΕΚΑ, η θετική αυτή μεταβολή επηρεάζει άμεσα την Οικονομική ενίσχυση Ατόμων με Βαριά Αναπηρία (σήμερα στα 393,35 ευρώ), η οποία με μια αύξηση 3% θα προσεγγίσει τα 405 ευρώ. Αντίστοιχα, η ειδική κατηγορία των 337 ευρώ (που αφορά ανασφάλιστους ή έμμεσα ασφαλισμένους) θα ενισχυθεί κατά περίπου 10 ευρώ, φτάνοντας στα 347 ευρώ. Αναπροσαρμογές θα δουν επίσης οι δικαιούχοι με βαριά νοητική υστέρηση, οι κωφοί, οι τυφλοί, καθώς και όσοι λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα.

Στο πεδίο του e-ΕΦΚΑ, το εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας (ανώτατο σήμερα 846 ευρώ) αναμένεται να αυξηθεί στα 871 ευρώ. Παράλληλα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας, το οποίο λειτουργεί ως προσαύξηση στη σύνταξη για όσους έχουν ανάγκη συμπαράστασης ετέρου προσώπου, θα σημειώσει ανάλογη ανοδική τροχιά.

Στα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά, τα εκτιμώμενα ποσά αυξήσεων (σε ευρώ) για τα αναπηρικά επιδόματα, υπολογισμένα με βάση το ανώτατο εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης 3% για το 2027.