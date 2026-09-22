ΔΥΠΑ: Δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας στο 11ο JobReady

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει το 11ο JobReady by DYPA στο Κιλκίς, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 61100), με δωρεάν εργαστήρια προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Μέσα από τα εργαστήρια στο Κιλκίς, οι συμμετέχοντες στο 11ο JobReady που διοργανώνει η ΔΥΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις των εργοδοτών.

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Δωρεάν συμμετοχή

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, τα οποία θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν το προσωπικό τους. Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση της συμβουλευτικής για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, η οποία είναι δωρεάν, στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-kilkis-2026

Ευκαιρίες βελτίωσης

Σε όσους θα συμμετάσχουν στο 11ο JobReady δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους, να προετοιμαστούν για μία αποτελεσματική συνέντευξη εργασίας, να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στο βιογραφικό τους, να μάθουν πώς να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα και να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών. Αλλά και να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα CV Corner και Business Corner, που θα στηθούν στο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί το 11ο JobReady εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.