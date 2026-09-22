«Ντόμινο» αυξήσεων σε κοινωνικά επιδόματα και παροχές φέρνουν οι αναπροσαρμογές στον κατώτατο μισθό – Ο νέος χάρτης μέχρι το 2028

Η σταδιακή άνοδος του κατώτατου μισθού, η οποία ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις -τον Απρίλιο του 2027 στα 960 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2028- στο ιστορικό ορόσημο των 1.000 ευρώ, φέρνει σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικές παροχές και επιδόματα.

Αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει μόνο τους ενεργούς αμειβόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά προκαλεί μια αυτόματη, θετική αναπροσαρμογή σε δεκάδες παροχές, βοηθήματα και επιδόματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

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Επίδομα ανεργίας

Η πιο κρίσιμη αλλαγή αφορά το τακτικό επίδομα ανεργίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού. Από την 1η Απριλίου 2027, το βασικό ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 537 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2028 θα διαμορφωθεί στα 560 ευρώ.

Ακριβώς στα ίδια επίπεδα (537 ευρώ και 560 ευρώ αντίστοιχα) θα διαμορφωθεί και το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς απασχολουμένων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο νέο, πιλοτικό σύστημα κλιμακωτής καταβολής. Σύμφωνα με αυτό, το επίδομα θα είναι σημαντικά υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προηγούμενες αποδοχές του ασφαλισμένου.

Επίδομα μητρότητας

Παράλληλα, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, η οποία καταβάλλεται πλέον για 9 μήνες τόσο σε μισθωτές όσο και σε ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, ισούται ακριβώς με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό. Αυτό σημαίνει ότι η παροχή αυτή θα αυξηθεί στα 960 ευρώ μηνιαίως το 2027 και θα αγγίξει τα 1.000 ευρώ μεικτά με την είσοδο του 2028.

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Το ίδιο ποσό (960 ευρώ και 1.000 ευρώ) θα λαμβάνουν και οι δικαιούχοι της γονικής άδειας για τους δύο μήνες που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ, ενώ το επίδομα εργασίας αυξάνεται στα 268,50 ευρώ και 280 ευρώ αντίστοιχα.

Αποζημίωση λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη

Σημαντική ενίσχυση προκύπτει και για την αποζημίωση λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, η οποία καλύπτει απλήρωτους μισθούς έως 3 μηνών σε περίπτωση «λουκέτου» μιας επιχείρησης. Το μηνιαίο πλαφόν της παροχής ακολουθεί τον κατώτατο μισθό, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική τρίμηνη αποζημίωση από 2.760 ευρώ που είναι σήμερα, θα ανέλθει έως τα 2.880 ευρώ το 2027 και θα φθάσει τα 3.000 ευρώ το 2028.

Εποχικά βοηθήματα

Τέλος, το «κύμα» των αναπροσαρμογών συμπαρασύρει και τα ειδικά εποχικά βοηθήματα που καταβάλλονται εφάπαξ μία φορά το χρόνο και υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Για τα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, το βοήθημα θα αυξηθεί από τα 719,07 ευρώ στα 750,40 ευρώ το 2027 και στα 781,55 ευρώ το 2028.

Για τα τεχνικά επαγγέλματα (όπως οικοδόμοι και υδραυλικοί), η ενίσχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς από 1.438,15 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 1.500,80 ευρώ την άνοιξη του 2027 και εκτινάσσεται στα 1.563,10 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2028.