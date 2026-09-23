«Φωτιά» οι τιμές βενζίνης και ντίζελ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Παγκόσμιος συναγερμός, απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ ο Τραμπ

Στην Ελλάδα το ράλι των καυσίμων, σε συνέχεια του άλματος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, έχει προκαλέσει ανατροπή το τελευταίο διάστημα, με το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά την απλή αμόλυβδη. Και τα δύο καύσιμα πάντως έχουν σημειώσει άλμα και η σύγκριση των τιμών που πληρώνουμε σήμερα με αυτές ένα χρόνο πριν είναι αποκαρδιωτική.

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει υψηλές τιμές στα καύσιμα αλλά είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες τιμές. Είναι σίγουρα ακριβότερη από την Βουλγαρία και την Κύπρο , όπου η βενζίνη είναι σε τιμές 1,65 και 1,69 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα αλλά είναι φτηνότερη από χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Δανία, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 2,3 ευρώ το λίτρο.

Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη φλερτάρουν με τα ρεκόρ του 2022 , όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς τείνουν να ξεπεράσουν τα 2,2 ευρώ το λίτρο.

Μπορεί το αργό πετρέλαιο να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να υποχωρεί στον απόηχο προσδοκιών για κάποιου είδους συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο στην εγχώρια αγορά οι τιμές ντίζελ και βενζίνης έχουν βρεθεί στα ύψη απειλώντας τους προϋπολογισμούς οικογενειών και επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλά νησιά, όπως σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι καταναλωτές πληρώνουν τη βενζίνη πάνω από τα 2,5 ευρώ το λίτρο σε ορισμένα βενζινάδικα ενώ η μέση τιμή πανελλαδικά «τρέχει» πάνω από τα 2,2 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ.

Το ράλι των καυσίμων έχουν προβλέψει αναλυτές ενώ για επικείμενο άλμα της βενζίνης μετά από το άλμα του πετρελαίου κίνησης μιλούν διεθνείς οίκοι, όπως η Goldman Sachs. Επιπλέον, μια σειρά εξελίξεις διεθνώς συντηρούν αναστάτωση στις τιμές.

Απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (22.9.2026) ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ενόψει της αναμέτρησης του Νοεμβρίου, ζήτησαν το μέτρο ως τρόπο για τον περιορισμό των τιμών ρεκόρ των καυσίμων.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία μείωσαν απότομα τις εξαγωγές από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, όπως η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχω πει ας μην στέλνουμε ντίζελ. Παράγουμε πολύ ντίζελ… Το έχω ζητήσει. Το έχω ζητήσει και από τον λαό μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν ένα ευαίσθητο σημείο για τον Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ας σημειωθεί ότι σε ορισμένες Πολιτείες η τιμή της βενζίνης αγγίζει τα 6 δολάρια το γαλόνι ενώ στο ντίζελ η μέση τιμή ξεπερνά τα 6,5 δολάρια.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας στην ίδια συνάντηση, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει κατά πόσον μια τέτοια απαγόρευση είναι εφικτή και κατά πόσον μια πλήρης ή μερική απαγόρευση θα λειτουργούσε. Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι στις πιο ανταγωνιστικές κούρσες για το Κογκρέσο σε εθνικό επίπεδο, όπως ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Νταν Σάλιβαν στην Αλάσκα, η βουλευτής των ΗΠΑ Άσλεϊ Χίνσον στην Αϊόβα και ο Μάικ Ρότζερς στο Μίσιγκαν, έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να εφαρμόσει την απαγόρευση.

Η άλλη άποψη

Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ασκήσει πιέσεις κατά της απαγόρευσης εκτιμώντας ότι θα παραλύσει τις θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων στις ΗΠΑ και θα δώσει εξουσία σε Κίνα και Ρωσία, στις οποίες θα στραφούν οι αγοραστές.

Πρακτικά, ενώ μια απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε, θεωρητικά, να μειώσει προσωρινά τις τιμές, θα περιόριζε περαιτέρω τις προμήθειες στην Ευρώπη, η οποία έχει ελλείψεις σε ντίζελ και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των ΗΠΑ.

«Αυτό θα φαινόταν αρκετά επιζήμιο για ορισμένους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ο Τζιμ Μίτσελ, διευθυντής αναλυτικών στην εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία. Είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά είναι και ένα σοβαρό πλήγμα για την τιμή του ντίζελ, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.