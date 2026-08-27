ΥπΑΑΤ: Στήριξη άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Λέσβο για κτηνοτροφία και τυροκομία

Πάνω από 7 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί ή δρομολογηθεί μέσα σε πέντε μήνες για τη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκομικών επιχειρήσεων της Λέσβου που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενισχύσει την κτηνιατρική παρουσία στη Λέσβο με 35 κτηνιάτρους να έχουν ενταχθεί συνολικά στο επιχειρησιακό σχήμα από την έναρξη του αφθώδους πυρετού ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και τα μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3,5 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις κτηνοτρόφων

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 3,5 εκατ. ευρώ σε πληγέντες κτηνοτρόφους ως αποζημιώσεις για τη θανάτωση του ζωικού τους κεφαλαίου.

Ο πρώτος κύκλος αποζημιώσεων καταβλήθηκε τον Απρίλιο, περίπου 1,5 μήνα μετά την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση της νόσου.

Το ΥπΑΑΤ προχωρά ταυτόχρονα σε πληρωμή 1,3 εκατ. ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ παράλληλα έχουν ήδη καταβληθεί 2,6 εκατ. ευρώ σε 15 τυροκομικές επιχειρήσεις του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από 3.200 τόνοι τυριών έφυγαν από τη Λέσβο

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το υπουργείο την ομαλοποίηση της διακίνησης των τυροκομικών προϊόντων, η οποία είχε αρχικά απαγορευτεί για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Μετά την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων βιοασφάλειας, η διακίνηση επανήλθε σταδιακά και πλέον πραγματοποιείται ελεύθερα.

Μέχρι σήμερα έχουν φύγει από τη Λέσβο περισσότεροι από 3.200 τόνοι τυριών, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και την τοπική αγορά.

35 κτηνίατροι στο επιχειρησιακό σχήμα

Το υπουργείο διασφάλισε μέσω νομοθετικής ρύθμισης τη δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης και μετακίνησης κτηνιατρικού προσωπικού, όπου απαιτείται.

Συνολικά 35 κτηνίατροι έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο επιχειρησιακό σχήμα ενίσχυσης της Λέσβου από την αρχή της επιζωοτίας. Σε αυτό συμμετέχουν στελέχη του ΥπΑΑΤ, του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και του ΓΕΕΘΑ.

Κλιμάκια του υπουργείου μεταβαίνουν στο νησί σε κυλιόμενη βάση κάθε εβδομάδα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Παράλληλα, στη Λέσβο βρίσκονται 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι, οι οποίοι συνδράμουν στην επιτήρηση της νόσου.

Έχει επίσης νομοθετηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με έκτακτο προσωπικό και συνεργασίες με ιδιώτες, καθώς και η επέκταση μέτρων στον αφθώδη πυρετό, αντίστοιχων με αυτά που είχαν εφαρμοστεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για την ανακούφιση των πληγέντων έχει προβλεφθεί αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κτηνοτρόφους, τυροκομεία και σφαγεία.

Παράλληλα, έχει νομοθετηθεί αποζημίωση για το κατεστραμμένο ή μη διατεθειμένο γάλα κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, καθώς και αποζημίωση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών. Οι σχετικές ΚΥΑ αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να δημοσιευθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πάνω από 3.000 εκτροφές έχουν ελεγχθεί

Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση, έως τις 26 Αυγούστου 2026 εξετάστηκαν 3.115 εκτροφές και 128.838 ζώα.

Στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εξετάστηκαν συνολικά 177.986 δείγματα, ενώ από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 5.136 θετικά δείγματα αίματος ζώων.

Συνολικά έχουν εντοπιστεί 184 κρούσματα σε 291 θετικές εκτροφές. Το ποσοστό θετικών εκτροφών στο δείγμα της επιτήρησης διαμορφώνεται στο 9,34%, ενώ το ποσοστό των θετικών ζώων στο 3,99%.

Έως τις 21 Αυγούστου είχαν θανατωθεί συνολικά 81.060 ζώα, εκ των οποίων 80.151 αιγοπρόβατα, 828 βοοειδή και 81 χοίροι.

Προτεραιότητα οι επανέλεγχοι και η ιχνηλάτηση

Η κάλυψη της επιδημιολογικής επιτήρησης έχει ξεπεράσει το 80%, με τη μεγαλύτερη πρόοδο να έχει σημειωθεί στις περιοχές υψηλότερου επιδημιολογικού κινδύνου.

Σχεδόν 700 εκτροφές έχουν ελεγχθεί περισσότερες από δύο φορές, στο πλαίσιο διαδοχικών κύκλων κλινικής επιτήρησης και δειγματοληψιών.

Το επόμενο διάστημα προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιτήρησης, η εντατικοποίηση των επανελέγχων, η αύξηση των ελέγχων σε μονάδες βοοειδών και χοίρων και η ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποστήριξη των συνεργείων, ενώ με πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ ενεργοποιήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου εξασφαλίστηκε κρίσιμος εξοπλισμός και μέσα ατομικής προστασίας, όπως ψεκαστήρες απολύμανσης, μάσκες και προστατευτικές στολές.