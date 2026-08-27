Επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 100 ευρώ από το 2027

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 100 ευρώ το χρόνο προβλέπει για ευάλωτα νοικοκυριά το Κοινωνικό Σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα.

Ειδικότερα, το ελληνικό σχέδιο, ύψους 4,77 δισ. ευρώ, που εγκρίθηκε από την Κομισιόν προβλέπει μεταξύ άλλων ενίσχυση της στήριξης για 780.000 νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης.

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Το μέτρο εντάσσεται στα έργα που ξεκινούν το 2027. Ειδικότερα, από το επόμενο έτος 780.000 δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν επιπλέον 100 ευρώ τον χρόνο για την περίοδο 2027-2032, με στόχο να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό σχέδιο καλύπτει την περίοδο 2026-2032 και προβλέπει παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής και μεταφορικής επιβάρυνσης.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται προσωρινό επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα μπορεί να στηρίζει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά κάθε χρόνο, μετά την έναρξη εφαρμογής του ΣΕΔΕ2, του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

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Άλλα μέτρα για ευάλωτα νοικοκυριά

Επιπλέον, 226 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαμονής και την πρόσβαση 5.930 ευάλωτων φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επιπλέον, προωθείται η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και η αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων για ευάλωτα νοικοκυριά με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 δισ. ευρώ.