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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων, συνεχίζονται οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία
Το βιβλιοπωλείο των Αστέγων που είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια ο Λεωνίδας Κουρσουμής στην οδό Πειραιώς , μεταφέρεται στην Πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι (Αστυδάμαντος 11) Σήμερα το πρωί άνοιξε επίσημα ως παλαιοβιβλιοπωλείο πια και στην Πειραιώς θα λειτουργεί η αποθήκη όπου εκεί θα συγκεντρώνονται τα βιβλία από δεύτερο χέρι,που συλλέγονται ή προσφέρονται. Η προσπάθεια του τότε, έδωσε στέγη στον ίδιο και σε δυο φίλους του ακόμα, όταν τα βιβλία που μάζευαν από τα σκουπίδια και τα πουλούσαν για να μπορούν να συντηρούνται, αποφάσισαν να τα πουλούν σε έναν χώρο που τους παραχωρήθηκε αρχικά στην οδό Πειραιώς. Κάπως έτσι έκανε ένα δεύτερο ξεκίνημα στην ζωή του, αντικαθιστώντας την έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας όχι με ελεημοσύνη, αλλά με αλληλεγγύη από τους συνανθρώπους του, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Αναρτήθηκαν σήμερα (27.8.2026) οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), καθώς και το Μητρώο Παρόχων.

Στους προσωρινούς πίνακες που ανάρτησε σήμερα η ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι τώρα 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Με αυτήν, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα οποία χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς. Για όλα τα βιβλία προβλέπεται έκπτωση τουλάχιστον 10%, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

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