Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με το 13ωρο και τις προσλήψεις εξπρές – Όλες οι βασικές αλλαγές

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα (25.8.2025) το νέο εργασιακό νομοσχέδιο για τη στήριξη των εργαζομένων από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και φέρνει βασικές αλλαγές με επίκεντρο την απασχόληση έως 13 ώρες τις προσλήψεις εξπρές.

Το εργασιακό νομοσχέδιο αποτελείται από 8 άξονες και στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μέσα στις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου είναι η δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40% αλλά και η επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως. Οι προσλήψεις – εξπρές και οι αποχωρήσεις με ένα κλικ είναι επίσης στα κεντρικά σημεία της απλοποίησης των διαδικασιών ώστε η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Τι ισχύει με το 13ωρο

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού, το υπουργείο Εργασίας, αναφερόταν πως για να απασχοληθεί ένας εργαζόμενος 13 ώρες ημερησίως σε μία και μόνη επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει «συναίνεση» του ίδιου του εργαζομένου.

Με το νομοσχέδιο, η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης επεκτείνεται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης και μέγιστου ορίου εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Σημειώνεται ότι οι 13 ώρες εργασίας δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση, αλλά μεμονωμένα, αν οι ανάγκες της επιχείρησης δημιουργούν την προϋπόθεση για μια τέτοια αύξηση στο ωράριο.

Θα ορίζεται λοιπόν, πως διατηρούνται οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες υπερωρίας σε ετήσια βάση, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37,5 ημέρες τον χρόνο. Η θέσπιση του 13ωρου δεν προβλέπει καμία παραβίαση του 40ωρου – 5ημερου (ανά εβδομάδα) στο ωράριο ενός εργαζομένου που απασχολείται σε μία και μόνη επιχείρηση. Και αυτό καθώς όποιος εργαζόμενος απασχοληθεί πχ κατά μία μέρα της εβδομάδας 13 ώρες, θα απασχοληθεί 3 ώρες μια άλλη.

Θα υπάρχει επίσης ρητή ρύθμιση «απαγόρευσης» απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί το 13ωρο.

Προσλήψεις εξπρές

Στο ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται οι προσλήψεις εξπρές μέσω εφαρμογής στο κινητό, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, όταν παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών στην εστίαση, τα καταλύματα και τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Κάθε εργοδότης δύναται να προσλαμβάνει εργαζόμενους για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης».

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης και των προβλεπομένων όρων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

Σε περίπτωση τροποποιήσεων των δηλωθέντων στοιχείων ο εργοδότης αποστέλλει εκ νέου ηλεκτρονική ειδοποίηση, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση, το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Η αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης-πρότασης για σύναψη της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο ισοδυναμούν και αντικαθιστούν:

την αναγγελία έναρξης εργασίας τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και την αναγγελία λύσης σύμβασης εργασίας

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η ανωτέρω πρόταση και αποδοχή, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, περί διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης μέσω της εφαρμογής του παρόντος, εφαρμόζονται οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, καθώς και η υποχρέωση σήμανσης ψηφιακής κάρτας εργασίας.