Έρχεται αύξηση 2,35% στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 – Τη μισή αύξηση θα λάβουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Μπαράζ αυξήσεων θα δουν οι συνταξιούχοι τον ερχόμενο Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα, με όσα ανακοίνωσε σήμερα (8.9.25) το ΥΠΟΙΚ, πέρα από την ωφέλεια που θα δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο του 2026, εφαρμόζονται αυξήσεις στις συντάξεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται περεταίρω οι συντάξεις βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ, ανέφερε το ΥΠΟΙΚ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Ενδεικτικά παραδείγματα