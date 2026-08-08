Έρχεται η ψηφιακή Κάρτα Αγρότη – Τι αλλάζει από 28 Αυγούστου

Από τις 28 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία ενεργοποίησης της Κάρτας Αγρότη, συνδέοντας απευθείας την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) με το τραπεζικό χρηματοδοτικό προϊόν για τους αγρότες.

Η νέα διαδικασία βασίζεται στην οριστικοποίηση της ΕΑΕ 2026. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο αγρότης θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να δημιουργεί μέσα από την εφαρμογή ένα ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR.

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Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση θα διαβιβάζονται στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα χωρίς ο παραγωγός να χρειάζεται να τα προσκομίζει εκ νέου. Η διαδικασία έχει στόχο να απλοποιήσει και να επιταχύνει την πρόσβαση των αγροτών σε τραπεζική χρηματοδότηση μέσω της Κάρτας Αγρότη.

Τι ισχύει για τον τραπεζικό λογαριασμό

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τον δηλωμένο IBAN. Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδων) ενημερωθεί ότι έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός δεν θα μπορεί να αλλάξει μέχρι την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησης.

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Μετά την αποπληρωμή του ποσού, η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ εντός πέντε εργάσιμων ημερών, ώστε να αρθεί ο περιορισμός και να μπορεί ο παραγωγός να μεταβάλει ξανά τον δηλωμένο λογαριασμό του.

Τι γίνεται με τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις

Για τις χρηματοδοτήσεις μέσω Κάρτας Αγρότη που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ έως τις 14 Αυγούστου 2026, μέσω της εφαρμογής Agrocarta, για όσες χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη εξοφληθεί.

Για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις στις οποίες παραμένει ανεξόφλητο ποσό, ο IBAN που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη ΕΑΕ παραμένει σε ισχύ.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία εντάσσεται στη γενικότερη αλλαγή του τρόπου υποβολής της ΕΑΕ, καθώς η πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ για το ΟΣΔΕ 2026 τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου.

Έτσι, από τις 28 Αυγούστου οι παραγωγοί που θα έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της δήλωσής τους για να ξεκινήσουν ψηφιακά τη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη επανυποβολής στοιχείων στις τράπεζες.