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ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 33,58 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων

Το ποσό κατευθύνθηκε σε 67.746 δικαιούχους
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 33,58 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων
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Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η πρώτη πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων.

Συγκεκριμένα, ΑΑΔΕ και υπουργείο προχώρησαν σε πληρωμή ύψους 33.579.900 ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν σε 67.746 δικαιούχους.

Με την πληρωμή αυτή ενισχύονται παραγωγοί που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από 15.03.2026 έως 30.06.2026 και υπέβαλαν αίτηση στο myBusinessSupport μέχρι 31.07.2026.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων. Συνολικά σήμερα, πιστώθηκαν 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους.

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