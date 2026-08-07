Η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025 άνοιξε ξανά για διορθώσεις και συμπληρώσεις από τους παραγωγούς

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ανακοίνωσε ότι τέθηκε ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, μετά την τελευταία πληρωμή, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγοί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν μέσω της πλατφόρμας σταθερά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των καταχωρημένων στοιχείων για τα παραστατικά που έχουν ήδη επισυναφθεί για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

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Σημειώνεται πως τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει φορολογικά παραστατικά για τα οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν πεδία στην καρτέλα «Οικολογικά Σχήματα», καθώς και να τροποποιήσουν την καταχώρηση για τον ιδιοπαραγόμενο σπόρο.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης από κτηνοτρόφους, ενώ για παραγωγούς με ενεργά τεχνικά δελτία δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ημερομηνιών έναρξης και λήξης μισθωτηρίων, διόρθωσης στοιχείων άρδευσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ειδικά για δικαιούχους της απονιτροποίησης, καθώς και προσθήκης αιτήματος πληρωμής για την ευζωία χοίρων (Μ14.1).

Τέλος, θα είναι δυνατές διορθώσεις ή καταχωρήσεις στο σύστημα «Καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων» για το έτος ενίσχυσης 2025.