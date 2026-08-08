Θερινές εκπτώσεις 2026 έως τις 31 Αυγούστου – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές, αλλά και να χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά εάν οι προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματική μείωση της τιμής.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές δεν πρέπει να περιορίζονται στο εμφανιζόμενο ποσοστό, αλλά να εξετάζουν την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, να συγκρίνουν τις χρεώσεις διαφορετικών καταστημάτων και να επιβεβαιώνουν το τελικό ποσό πριν ολοκληρώσουν την αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικός κανόνας είναι ότι, όταν ανακοινώνεται μείωση τιμής, η επιχείρηση οφείλει να εμφανίζει με σαφήνεια και την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία το προϊόν πωλήθηκε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού μια παλαιότερη και υψηλότερη τιμή καταλόγου, εφόσον το προϊόν είχε πωληθεί φθηνότερα μέσα στο προηγούμενο διάστημα. Στόχος του κανόνα είναι να αποτρέπονται οι τεχνητές αυξήσεις των τιμών λίγο πριν από την έναρξη μιας προσφοράς, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση μεγαλύτερης έκπτωσης από την πραγματική.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται με ποσοστό, για παράδειγμα «έκπτωση 30%», με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή με την παράλληλη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να επιτρέπει στον πελάτη να καταλάβει άμεσα ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει στις διαδοχικές μειώσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου είναι συνηθισμένο οι επιχειρήσεις να προχωρούν σε δεύτερη ή και τρίτη μείωση της τιμής ενός προϊόντος. Όταν οι μειώσεις είναι συνεχόμενες και προοδευτικές, χωρίς να έχει μεσολαβήσει αύξηση, η επιχείρηση μπορεί να διατηρεί ως τιμή αναφοράς την τιμή που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν αρχικά προς 100 ευρώ, μειώθηκε στα 80 ευρώ και στη συνέχεια στα 70 ευρώ, η έκπτωση μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζεται σε σχέση με τα 100 ευρώ. Αν, όμως, μεσολαβήσει αύξηση της τιμής, παύει να εφαρμόζεται ο κανόνας των συνεχόμενων μειώσεων και η νέα έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου με βάση τη χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις γενικές διαφημιστικές ανακοινώσεις, όπως «έως 70% έκπτωση». Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα του καταστήματος διατίθενται με μείωση 70%, αλλά ότι το ανώτατο ποσοστό εφαρμόζεται σε ορισμένα μόνο είδη. Για τον λόγο αυτό, ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει την τιμή κάθε προϊόντος ξεχωριστά.

Έλεγχος της τιμής στο ταμείο

Η τιμή που χρεώνεται στο ταμείο πρέπει να συμφωνεί με εκείνη που αναγράφεται στο προϊόν, στο ράφι ή στην ιστοσελίδα του καταστήματος. Πριν από την πληρωμή, είναι χρήσιμο να ελέγχεται η απόδειξη, ιδιαίτερα όταν έχουν αγοραστεί πολλά προϊόντα ή όταν εφαρμόζονται διαφορετικά ποσοστά μείωσης.

Στις ηλεκτρονικές αγορές πρέπει να εξετάζεται και το συνολικό κόστος της παραγγελίας, καθώς στην τελική τιμή μπορεί να προστίθενται μεταφορικά, έξοδα αντικαταβολής ή άλλες χρεώσεις. Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς και όχι αφού ο πελάτης έχει ήδη προχωρήσει στην πληρωμή.

Οι καταναλωτές είναι επίσης σκόπιμο να ελέγχουν την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, τους όρους παράδοσης και την πολιτική επιστροφών. Πολύ χαμηλές τιμές σε άγνωστες ιστοσελίδες, σε συνδυασμό με την απουσία πλήρων στοιχείων της εταιρείας, μπορεί να αποτελούν ένδειξη μη αξιόπιστης συναλλαγής.

Επιστροφές και ελαττωματικά προϊόντα

Στις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, οι καταναλωτές έχουν κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους. Το δικαίωμα ισχύει και για προϊόντα που αγοράστηκαν σε εκπτωτική τιμή, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, όπως σε ορισμένα εξατομικευμένα ή ευπαθή προϊόντα.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς στις αγορές από φυσικά καταστήματα. Η αλλαγή ενός προϊόντος επειδή ο πελάτης άλλαξε γνώμη, δεν του ταιριάζει το μέγεθος ή δεν του αρέσει πλέον το χρώμα εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, πριν από την αγορά πρέπει να ζητούνται πληροφορίες για το εάν επιτρέπονται αλλαγές και μέσα σε ποια προθεσμία.

Αντίθετα, όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που είχαν συμφωνηθεί ή διαφημιστεί, τα δικαιώματα του αγοραστή εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί την αντιμετώπιση του προβλήματος με το επιχείρημα ότι το προϊόν αγοράστηκε σε περίοδο εκπτώσεων.

Η απόδειξη αγοράς, η επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και τυχόν φωτογραφίες της αναγραφόμενης τιμής πρέπει να διατηρούνται, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση διαφωνίας με την επιχείρηση. Όταν διαπιστώνονται παραπλανητικές τιμές, διαφορετική χρέωση στο ταμείο ή άρνηση αναγνώρισης των νόμιμων δικαιωμάτων, μπορεί να υποβληθεί καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή.