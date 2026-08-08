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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 14 Αυγούστου – 56,7 εκατ. ευρώ σε 58.370 δικαιούχους

Αναλυτικά οι πληρωμές για επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης
Bundles of euro money, bundle of banknotes held in a hand, Financial concept, Euro zone, Currency of the European Union
Φωτογραφία iStock
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Συνολικά 56.756.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 58.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, κατά το διάστημα από 10 έως 14 Αυγούστου 2026.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αφορούν επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, εφάπαξ παροχές, καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν συνολικά 13.756.000 ευρώ σε 670 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

  • 256.000 ευρώ θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και ατυχήματα.
  • Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβληθούν συνολικά 43.000.000 ευρώ σε 57.700 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι συγκεκριμένες καταβολές εντάσσονται στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 10 έως 14 Αυγούστου.

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