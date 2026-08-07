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Ώρα πληρωμών για τους οικοδόμους – Καταβάλλεται σήμερα το αδειοδωρόσημο από τον e-ΕΦΚΑ

Περισσότεροι από 91.000 οικοδόμοι πληρώνονται σήμερα
Construction worker on building site showing housebuilding, roof trusses, scaffolding and completed houses. Cornwall, UK
Φωτογραφία iStock
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Σήμερα (07.08.2026) θα καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ προς 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Το συνολικό ποσό της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οικοδόμων.

Η πληρωμή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από όσους έχουν ήδη δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον e-ΕΦΚΑ.

Ο Φορέας καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη καταχωρίσει IBAN να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωσή του μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η καταβολή του Αδειοδωρόσημου.

Η καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού γίνεται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Dashboard του Πολίτη».

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