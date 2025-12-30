Έχασαν άλλους 350.000 καταναλωτές τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος μέσα σε έξι μήνες – Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. τα μπλε

Περαιτέρω μείωση σημείωσαν τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ως προς τον αριθμό των καταναλωτών που τα επιλέγουν, από το φετινό Μάιο ως τον Οκτώβριο.

Με βάση το νέο δελτίο της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική, προκύπτει ότι τα πράσινα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος αριθμούσαν 3,9 εκατ. μετρητές το Μάιο και έξι μήνες αργότερα βρέθηκαν κοντά στους 3,55 εκατ. έχοντας χάσει 345.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακριβώς το αντίστροφο ισχύει στα μπλε σταθερά τιμολόγια, όπου ο αριθμός ενισχύθηκε κατά 336.600. Ενδεικτικό είναι, επίσης, ότι τα μπλε ξεπέρασαν πλέον το 1,5 εκατομμύριο μετρητές, έχοντας διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, μικρή άνοδος παρατηρήθηκε και στα κίτρινα (μεταβλητά) προϊόντα, τα οποία από 811.087 το Μάιο έφτασαν τα 851.000 τον Οκτώβριο.

Κοιτάζοντας προς το νέο έτος, η παραπάνω τάση αναμένεται να συνεχιστεί, αλλά με έναν αστερίσκο. Καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, από το Φεβρουάριο θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πορτοκαλί (δυναμικό) τιμολόγιο. Έτσι, απομένει να φανεί πόσοι καταναλωτές θα στραφούν προς τα εκεί και από ποια χρώματα θα αποχωρήσουν.