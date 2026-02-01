Ευκαιρίες εργασίας για γυναίκες, νέους και ευάλωτες ομάδες – Τρέχοντα και νέα προγράμματα ΔΥΠΑ

Με ένα ευρύ πακέτο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εντείνει τις παρεμβάσεις της στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης. Η στρατηγική της Υπηρεσίας είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και δίνει έμφαση στην ίση πρόσβαση στην απασχόληση.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, ο συνδυασμός των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη το 2025 και των νέων δράσεων που δρομολογούνται για το 2026 αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 60.000 θέσεων εργασίας, με βασικούς ωφελούμενους γυναίκες, νέους, μακροχρόνια ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Νέες δράσεις για το 2026

Για το 2026 σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πλέγμα προγραμμάτων που καλύπτει διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πιλοτικό πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στη Θεσσαλία για 250 ανέργους με κατάρτιση στη βιοασφάλεια, με εξάμηνη πρακτική στον κτηνοτροφικό τομέα.

Κεντρική δράση αποτελεί το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 101,8 εκατ. ευρώ, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα τρίμηνης επέκτασης, ενώ τα ποσοστά κάλυψης φτάνουν έως και το 80% του μισθολογικού κόστους. Ήδη, οι επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί 4.200 θέσεις, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για 2.114 ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά νέα επιχείρηση για διάστημα 12 μηνών.

Στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης

Στο πλάνο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται επίσης:

επιχορηγούμενες προσλήψεις για σχεδόν 6.000 νέους,

ειδική δράση απασχόλησης για πυρόπληκτους κατοίκους των Μεγάρων,

370 θέσεις πλήρους απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες και άτομα με αναπηρία,

πρόγραμμα για 3.041 ανέργους άνω των 30 ετών, κυρίως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε εξέλιξη τα προγράμματα του 2025

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και τα προγράμματα του 2025, όπως το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με εξάμηνη απασχόληση, πλήρη επιχορήγηση και μηνιαία αποζημίωση 704 ευρώ. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες, άτομα ηλικίας 45–64 ετών και πολίτες που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.