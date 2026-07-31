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Φιλοδωρήματα: Έως 1.000 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα για τους εργαζόμενους – Παραδείγματα

Το όριο των 6.000 ευρώ θα υπολογίζεται στο σύνολο του έτους και όχι ανά μήνα ενώ η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά από την αρχή του 2026
Waiter brings cocktail to resort guests on the beach
Φωτογραφία iStock
Κώστας Αποστολόπουλος
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Μεγαλύτερο περιθώριο για να λαμβάνουν αφορολόγητα φιλοδωρήματα αποκτούν οι εργαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στις διανομές και σε άλλες υπηρεσίες, καθώς το σημερινό μηνιαίο όριο των 300 ευρώ αντικαθίσταται από ετήσιο όριο 6.000 ευρώ.

Η αλλαγή στο αφορολόγητο σημαίνει ότι δεν θα εξετάζεται πλέον πόσα φιλοδωρήματα έλαβε ο εργαζόμενος κάθε μήνα ξεχωριστά, αλλά το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε μέσα στο φορολογικό έτος.

Το νέο όριο θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026. Η σχετική ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το έτος.

Παραδείγματα

Ένας εργαζόμενος που απασχολείται για έξι μήνες σε ξενοδοχείο ή κατάστημα εστίασης μπορεί, με το νέο καθεστώς, να λάβει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ συνολικά.

Αυτό αντιστοιχεί σε έως 1.000 ευρώ τον μήνα για τους έξι μήνες εργασίας του.

Με το σημερινό σύστημα των 300 ευρώ τον μήνα, για την ίδια περίοδο θα μπορούσε να αξιοποιήσει αφορολόγητο όριο μόλις 1.800 ευρώ. Επομένως, το νέο σύστημα αυξάνει κατά 4.200 ευρώ το ποσό των φιλοδωρημάτων που μπορεί να λάβει χωρίς φόρο ο συγκεκριμένος εποχικά εργαζόμενος.

Ένας διανομέας ή άλλος μισθωτός που εργάζεται και τους 12 μήνες μπορεί να λάβει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 6.000 ευρώ μέσα στο έτος.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ τον μήνα, έναντι του σημερινού ορίου των 300 ευρώ. Το νέο πλαφόν σε ετήσια βάση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει ακριβώς 500 ευρώ κάθε μήνα, αλλά τον διευκολύνει καθώς μπορεί να συγκεντρώνει μεγαλύτερα ποσά σε μήνες με αυξημένη κίνηση και μικρότερα σε άλλες περιόδους, αρκεί το ετήσιο σύνολο να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

Το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων θεσπίστηκε για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου 2024, με όριο 300 ευρώ τον μήνα. Έως τότε, τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους. Παράλληλα, τα φιλοδωρήματα απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως ποσού.

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