Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή (31.7.2026) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το υπουργείο Παιδείας να καλεί τους φοιτητές που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος μέχρι και σήμερα προκειμένου να μην χάσουν την προθεσμία

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Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες και οι αιτούσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.