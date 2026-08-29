Φοιτητική στέγη: Οι πιο οικονομικές περιοχές για το πρώτο σπίτι των σπουδαστών

Τα ζητούμενα ενοίκια γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 29,2% από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με έρευνα της ReDataset , η οποία εξετάζει ζητούμενα ενοίκια για κατοικίες από 15 έως 50 τ.μ. σε ακτίνα έως 1,5 χιλιομέτρου ή περίπου 20 λεπτών με τα πόδια από οκτώ πανεπιστήμια, ο Πειραιάς έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση.

Για τους φοιτητές που ξεκινούν τώρα την αναζήτηση, η επιλογή της περιοχής μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στο μηνιαίο κόστος.

Τα ενοίκια κοντά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που «φιλοξενούν» χιλιάδες φοιτητές, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους περιοχές να είναι πλέον αισθητές.

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά πλησιάζει και για χιλιάδες φοιτητές που αναζητούν σπίτι μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία, η ε ύρεση οικονομικής φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση, καθώς οι τιμές των ενοικίων είναι μάλλον αποτρεπτικές.

Η περιοχή βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης ήδη από το 2023 και πλέον η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται επίσης στα 13,7 ευρώ ανά τ.μ.

Η περιοχή γύρω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη λεωφόρο Συγγρού, παραμένει μία από τις ακριβότερες επιλογές για φοιτητική κατοικία.

Η μέση ζητούμενη τιμή έχει πλέον φτάσει τα 13,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο , με τον Πειραιά να βρίσκεται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με την περιοχή γύρω από το Πάντειο.

Παρότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, ο ρυθμός ανόδου στην περιοχή του Παντείου ήταν πιο περιορισμένος σε σχέση με άλλες πανεπιστημιακές περιοχές.

Οι επιλογές στην Αθήνα

Οι φοιτητές που αναζητούν σπίτι στην Αθήνα έχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές, με σημαντικές διαφορές στις τιμές ανάλογα με την περιοχή.

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Γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στην Πατησίων, τα ενοίκια ακολούθησαν πιο συγκρατημένη ανοδική πορεία και η περιοχή βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, με 12,2 ευρώ ανά τ.μ.

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, οι τιμές φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί μετά από αρκετά εξάμηνα αυξήσεων. Το τελευταίο έτος διαμορφώθηκαν περίπου στα 13 ευρώ ανά τ.μ.

Πιο ήπια είναι η εικόνα στου Ζωγράφου, γύρω από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

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Από το 2023 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική αύξηση των ενοικίων ήταν μόλις 6%, η μικρότερη μεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν.

Ακριβότερο το Αιγάελω αλλά με περισσότερες μεταβολές

Η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω έχει παρουσιάσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Τα ενοίκια υποχώρησαν στις αρχές του 2024, όμως στη συνέχεια ανέκαμψαν και κινήθηκαν ξανά ανοδικά.

Σε επίπεδο τριετίας, η συνολική αύξηση έφτασε το 23%, κατατάσσοντας το Αιγάλεω στη δεύτερη θέση ως προς την άνοδο των ενοικίων μεταξύ των οκτώ πανεπιστημιακών περιοχών, με 12,3 ευρώ ανά τ.μ.

Πού συμφέρει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινήθηκε σε πιο σταθερή ανοδική τροχιά.

Κατά την εξεταζόμενη τριετία, τα ζητούμενα ενοίκια αυξήθηκαν περίπου 10%.

Για τους φοιτητές που αναζητούν πιο οικονομική λύση, ωστόσο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραμένει η καλύτερη επιλογή μεταξύ των οκτώ περιοχών της έρευνας.

Η μέση ζητούμενη τιμή γύρω από το ΑΠΘ διαμορφώνεται στα 11,8 ευρώ ανά τ.μ., παραμένοντας η χαμηλότερη της συγκεκριμένης έρευνας.

Τι να προσέξουν οι φοιτητές πριν νοικιάσουν

Με τις τιμές να έχουν αυξηθεί, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας δεν αφορά μόνο το ύψος του ενοικίου.

Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους καλό είναι να υπολογίζουν το συνολικό μηνιαίο κόστος, καθώς λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, κοινόχρηστα και μετακινήσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την τελική επιβάρυνση.

Παράλληλα, μια κατοικία που βρίσκεται λίγο πιο μακριά από το πανεπιστήμιο μπορεί να είναι οικονομικότερη, εφόσον υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να πλησιάζει, η έγκαιρη αναζήτηση παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για όσους θέλουν να βρουν φοιτητική κατοικία σε καλύτερη τιμή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ζήτηση είναι αυξημένη