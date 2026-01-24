Φορολογικές δηλώσεις 2026: «Αγώνας δρόμου» για την προσυμπλήρωση των στοιχείων, τι πρέπει να προσέξουν οι παντρεμένοι

Η έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025 πλησιάζει, με το βάρος αυτή τη στιγμή να πέφτει στη διοικητική και τεχνική προετοιμασία και την συγκέντρωση των στοιχείων των φορολογουμένων.

Η φάση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο για την ολοκλήρωση της προσυμπλήρωσης, ώστε μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα των φορολογουμένων να φτάσουν εγκαίρως στο σύστημα και να περάσουν στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων.

Η επόμενη σημαντική προθεσμία είναι η 27.2.2026 γιατί αφενός, αποτελεί το τέλος του «παραθύρου» για την καταχώριση μεταβολών στα ευθυνόμενα πρόσωπα των υπόχρεων φορέων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων και, αφετέρου, η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών για το φορολογικό έτος 2025.

Η αποστολή των αρχείων ξεκίνησε την 16.1.2026 ενώ είχε προηγηθεί η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο από 1.1.2026 έως 15.1.2026.

Το πρακτικό διακύβευμα αυτής της φάσης είναι να περιοριστούν πιθανά λάθη, κενά και διπλοεγγραφές πριν αρχίσουν οι μαζικές υποβολές από τους φορολογούμενους και τους λογιστές. Όσο πιο έγκαιρα και σωστά διαβιβαστούν τα στοιχεία, τόσο περισσότερες δηλώσεις μπορούν να εμφανιστούν με προσυμπληρωμένους κωδικούς και τόσο λιγότερες θα είναι οι διορθώσεις που θα χρειαστούν κοντά στη λήξη της προθεσμίας, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο για καθυστερήσεις.

Η ΑΑΔΕ έχει επίσης υπενθυμίσει ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι έγγαμοι

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους έγγαμους φορολογούμενους. Η γνωστοποίηση επιλογής για χωριστή δήλωση είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ και, για την τρέχουσα περίοδο, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 2.3.2026, καθώς η τυπική προθεσμία της 28/2 «μετακινείται» λόγω Σαββατοκύριακου.

Η επιλογή είναι δεσμευτική για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος και ισχύει όταν την επιλέξει τουλάχιστον ένας από τους δύο συζύγους, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανάκλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Γενικά, το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται από 15/3 μέχρι και 15/7 του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Επειδή η 15.3.2026 είναι Κυριακή, η εκκίνηση αναμένεται να μεταφερθεί στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την 16.3.2026.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, από την εκκαθάριση μπορεί να προκύψει χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Για χρεωστικό αποτέλεσμα προβλέπονται 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και τις υπόλοιπες 7 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Αν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό, 4% για υποβολή έως 30.4.2026, 3% για υποβολή έως 15.6.2026 και 2% για υποβολή έως 15.7.2026.