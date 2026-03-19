Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως τις 15 Μαΐου για την έκπτωση 4% λόγω εφάπαξ εξόφλησης του φόρου

Παράταση έως τις 15 Μαΐου 2026 παίρνει το παράθυρο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 με έκπτωση φόρου 4%, υπό την προϋπόθεση ότι η οφειλή θα εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η αρχική προθεσμία για τις 30 Απριλίου 2026 παίρνει παράταση κατά 2 εβδομάδες, δίνοντας πρόσθετο χρόνο σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς φορολογούμενους που θέλουν να κλείσουν νωρίς τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να εξασφαλίσουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης.

Η αλλαγή αφορά το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της φετινής περιόδου υποβολής, καθώς μετά τη λήξη του οι φορολογούμενοι περνούν στο επόμενο επίπεδο έκπτωσης. Κατά τα λοιπά, το γενικό χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15.7.2026, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως τις 31.7.2026.

Ο φόρος εξακολουθεί να μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31.7.2026. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της έκπτωσης 4% συνδέεται αποκλειστικά με την έγκαιρη υποβολή μέσα στο νέο διευρυμένο περιθώριο και με την πλήρη εξόφληση του ποσού μέχρι το τέλος Ιουλίου.