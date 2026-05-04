Ακίνητα: Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις «εξώσεις εξπρές» – Τα βήματα για τους ιδιοκτήτες μέχρι την διαταγή είσπραξης ενοικίων

Σε ισχύ είναι από 1.5.2026 οι «εξώσεις εξπρές» και η δυνατότητα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έκδοσης διαταγής για είσπραξη ενοικίου και στην περίπτωση της λήξης της μίσθωσης ακινήτου ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, κατά τη νέα διαδικασία του Ν. 5221/2025.

Με το νέο πλαίσιο εξασφαλίζεται στους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα ένα λογικό χρονικό πλαίσιο επανάκτησης της χρήσης των ακινήτων τους μέσω της «έξωσης εξπρές» και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται στους ενοικιαστές μια εξάμηνη εκ του νόμου αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασής τους, με ευχέρεια δικαστικής παράτασής της αν υπάρχουν λόγοι.

Επίσης, το νέο πλαίσιο απαλλάσσει τους δικαστές από το φόρτο ενασχόλησης με απλές υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη συνέπεια στις μισθωτικές συναλλαγές, αποτελώντας σημαντικό μέτρο παρότρυνσης των ιδιοκτητών για διάθεση των ακινήτων τους στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης και εξομάλυνσης της αγοράς λόγω της αύξησης της προσφοράς κατοικιών.

Όπως σημειώνει η ομοσπονδία των ιδιοκτητών (ΠΟΜΙΔΑ) παραμένει σε πλήρη ισχύ η διαδικασία άσκησης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αγωγής απόδοσης μισθίου λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή και λήξης της μίσθωσης. Αυτό βεβαίως συνεπάγεται ορισμό δικασίμου μετά από πολλούς μήνες, με αλλεπάλληλες αναβολές, διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας από τακτικό δικαστή, εξέταση μαρτύρων κ.ο.κ..

Όμως προσφυγή στη διαδικασία αυτή είναι αναγκαίο να ακολουθείται και σήμερα όταν η μίσθωση δεν αποδεικνύεται από έγγραφο μισθωτήριο ή έστω από ηλεκτρονική δήλωση του εκμισθωτή προς την ΑΑΔΕ με αποδοχή του μισθωτή.

Τα 10 βήματα της νέας διαδικασίας διαταγής είσπραξης ενοικίου