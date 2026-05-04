Καταναλωτικά δάνεια: Οι αλλαγές που φέρνει το πλαφόν 30% έως 50% στις χρεώσεις – Αναλυτικά παραδείγματα

Φρένο στην διόγκωση του χρέους χιλιάδων δανειοληπτών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες επιχειρείται με το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ που θα τεθεί σε διαβούλευση αυτό το μήνα και με το οποίο μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια για κεφάλαιο έως 100.000 ευρώ.

Με τις χρεώσεις καρτών και δανείων που επιβαρύνουν τον δανειολήπτη να αποτελούν «βραχνά», καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το ύψος του κεφαλαίου που δανείστηκε, η ρύθμιση έρχεται να ανακουφίσει χρεωμένα νοικοκυριά ενώ πρόκειται για διαδικασία προσαρμογής της χώρας σε ευρωπαϊκές οδηγίες.

Με τις αλλαγές που προωθεί το νομοσχέδιο:

Μπαίνει όριο στο πόσο μπορεί να φτάσει το τελικό κόστος ενός καταναλωτικού δανείου σε σχέση με το αρχικό ποσό που έλαβε ο δανειολήπτης

Το πλαφόν αναμένεται να κινείται μεταξύ 30% και 50% πάνω από το κεφάλαιο που δανείστηκε ο καταναλωτής

Η ρύθμιση αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Προωθείται μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμβάσεις και περιορισμός των κακών πρακτικών που εκθέτουν τον δανειολήπτη σε όρους που δεν έχει κατανοήσει, τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα»

Πρόβλεψη για δυνατότητα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του

Με βάση τα παραπάνω, στα οποία έκανε αναλυτική αναφορά και ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, θα δημιουργηθεί ανάχωμα στην στο υπερβολικό χρέος για καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να το αποπληρώσουν. Ας σημειωθεί ότι τα επιτόκια σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες κυμαίνονται γύρω στο 9-15% και αναμένεται να μειωθούν προκειμένου να μην παραβιάζονται τα όρια. Επίσης, με βάση επίσημα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ήταν 8,5 δισ. ευρώ.

Μάλιστα οι νέες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ έρχονται καθώς η πιστωτική επέκταση αναπτύσσεται, με 94.000 δανειολήπτες να λαμβάνουν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2026 (στοιχεία ΕΕΤ).

Παραδείγματα

Ας πάρουμε για παράδειγμα δάνειο 15.000 ευρώ. Με πλαφόν 40% στις επιπλέον χρεώσεις ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει καταβάλει έως στο τέλος της περιόδου περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.

Σε άλλο παράδειγμα, για αρχικό δάνειο 10.000 ευρώ με επιτόκιο 10%

Τον 1ο χρόνο θα προστεθούν τόκοι 1.000 ευρώ και το υπόλοιπο θα φτάσει τα 11.000 ευρώ

Τον 2ο χρόνο αυτό το υπόλοιπο θα τοκιστεί με 10% (1.100 ευρώ) και θα φτάσει τα 12.100 ευρώ υπόλοιπο

Τον 3ο χρόνο αντίστοιχα το υπόλοιπο θα φτάσει τα 13.310 ευρώ

Εάν το πλαφόν ήταν 30% σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη επιβάρυνση του δανειολήπτη δεν θα έφτανε στο παραπάνω ποσό, καθώς μαζί με έξοδα, τόκους κ.ο.κ. το χρέος συνολικά δεν θα μπορούσε να ξεπερνά τα 13.000 ευρώ.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο θεσπίζει πλαφόν 30% έως 50%, το οποίο σημειωτέον δεν θα ισχύει αναδρομικά, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης. Με βάση το τελευταίο παράδειγμα το μέγιστο χρέος διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό δάνειο : 10.000 ευρώ

: 10.000 ευρώ Μέγιστη επιβάρυνση : 3.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ

: 3.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ Ανώτατη οφειλή: έως 15.000 ευρώ

Το πλαφόν γίνεται πιο σημαντικό όσο μεγαλύτερο είναι το δάνειο καθώς π.χ.

Για αρχικό ποσό 50.000 ευρώ το τελικό χρέος μπορεί να φτάνει: από 65.000 ευρώ με πλαφόν 30% μέχρι 75.000 ευρώ με πλαφόν 50%.

Πρακτικά δεν μπορεί να αυξηθεί το χρέος με τόκους και προμήθειες της τράπεζας πάνω από αυτό το όριο.

Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες που προσαρμόζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες, υιοθετεί μέτρα που ταιριάζουν στην τοπική αγορά. Με την θέσπιση του πλαφόν θα πρέπει να αναμένεται μείωση των επιτοκίων από τις τράπεζες προκειμένου να μην παραβιάζεται το όριο.