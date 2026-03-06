Φορολογικές δηλώσεις: Τα sos που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Πάνω από 1,5 εκατ. δηλώσεις έτοιμες για υποβολή

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι που θα δουν τις επόμενες ημέρες στον λογαριασμό τους στο TAXISnet τις φετινές φορολογικές δηλώσεις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τέσσερα βασικά σημεία, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ανοίγει στις 16 Μαρτίου. Όσοι διαθέτουν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που εμφανίζονται, ώστε να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις αλλά και πιθανή απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, κενά ή παραλείψεις, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με τις απαραίτητες διορθώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κρίσιμα στοιχεία αφορούν:

Το ύψος του εισοδήματος και τον φόρο που παρακρατήθηκε . Οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση, έχουν μπροστά τους τους αναλυτική εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε. Αν λοιπόν διαπιστώσουν λάθη ή ελλείψεις- επειδή οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν μπορούν να παρέμβουν- θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

. Οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση, έχουν μπροστά τους τους αναλυτική εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε. Αν λοιπόν διαπιστώσουν λάθη ή ελλείψεις- επειδή οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν μπορούν να παρέμβουν- θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ. Εάν οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος καθώς σε διαφορετική περίπτωση επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως είναι αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

καθώς σε διαφορετική περίπτωση επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως είναι αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν και στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει προκύψει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και ότι εξαιτίας αυτού αφενός καλούνται να πληρώσουν σημαντικά αυξημένο φόρο εισοδήματος, πρέπει να κοιτάξουν να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, αναγράφοντας στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1 κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2024.

Προσοχή απαιτείται και για την ορθή δήλωση με τα προστατευόμενα τέκνα καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού φόρου έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φόρος

Η ανάρτηση των δηλώσεων θα γίνει από την ΑΑΔΕ με συνοπτικά σημειώματα προεκκαθάρισης, τα οποία θα αναγράφουν, σε κάθε περίπτωση, ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αν η δήλωση υποβληθεί ως έχει ή αφεθεί για αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση από τη φορολογική διοίκηση.

Για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο πρόσθετος φόρος αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου η έκπτωση διαμορφώνεται σε 4% εάν γίνει έως τις 15 Ιουνίου σε 3% και εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου σε 2%.

Δεν βεβαιώνεται το ποσό φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ.

Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού δύναται να ζητά διόρθωση του «λογαριασμού» με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η ΑΑΔΕ εκδίδει νέο εκκαθαριστικό μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

Η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός της προθεσμίας και συγκεκριμένα έως και τα μέσα Ιουλίου.