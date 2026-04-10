Fuel pass 2026: Ανοιχτή για όλους από σήμερα η πλατφόρμα αιτήσεων ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Ανοίγει σήμερα (10.4.2026) για όλους τους πολίτες η πλατφόρμα για το Fuel Pass, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της υποστήριξης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στην πράξη, ωστόσο, εξακολουθούν να καταγράφονται δυσκολίες σε ορισμένες περιπτώσεις αιτήσεων, καθώς αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν λαμβάνουν τον απαραίτητο κωδικό επιβεβαίωσης. Έτσι, η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να «κολλάει», με αποτέλεσμα η πλατφόρμα Fuel Pass να παραπέμπει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους, γεγονός που έχει αυξήσει την προσέλευση πολιτών σε πολλές περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης, όπως η εφαρμογή νέου τρόπου υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 1 εκατ. αιτήσεις. Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση είχαν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια, που φτάνουν έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη. Η διαδικασία συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής.

Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση).

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Τα ποσά της επιδότησης

Σημειώνεται ότι τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.