Οικογένειες με παιδιά: Εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου με εισοδηματικά όρια έως 65.000 ευρώ – Ποιους και πόσους αφορά

Ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά αποτελεί το έκτακτο μέτρο που ανακοίνωσε χθες (22.4.2026) η κυβέρνηση, με στόχο να ρίξει χρήμα στην αγορά πριν από το καλοκαίρι, χωρίς αίτηση και με αρκετά ψηλά εισοδηματικά όρια.

Το μέτρο καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με εξαρτώμενα τέκνα και προβλέπει καταβολή 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν απαιτείται αίτηση και το ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει, καθώς περιορίζει την γραφειοκρατία και την αναμονή.

Το δεύτερο στοιχείο που έχει σημασία είναι η έκταση της κάλυψης. Το μέτρο υπολογίζεται πως θα φτάσει σε περίπου 975.000 επιλέξιμα νοικοκυριά, έναντι συνόλου 1.212.726 νοικοκυριών με παιδιά, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών των επιλέξιμων νοικοκυριών ξεπερνά τα 3,31 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα σχήμα με ευρεία περίμετρο και όχι για στενά στοχευμένο επίδομα με την κάλυψη να υπολογίζεται πως θα φτάσει σε 3,3 εκατ. πολίτες.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του μέτρου

Τα εισοδηματικά όρια ανεβαίνουν αισθητά όσο αυξάνονται τα παιδιά και διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για άγαμο με ένα παιδί , το όριο οικογενειακού εισοδήματος φτάνει τις 39.000 ευρώ και η ενίσχυση είναι 150 ευρώ.

, το όριο οικογενειακού εισοδήματος φτάνει τις 39.000 ευρώ και η ενίσχυση είναι 150 ευρώ. Για άγαμο με δύο παιδιά , το όριο ανεβαίνει στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διπλασιάζεται στα 300 ευρώ.

, το όριο ανεβαίνει στις 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διπλασιάζεται στα 300 ευρώ. Για άγαμο με τρία παιδιά το όριο φτάνει τις 49.000 ευρώ και η ενίσχυση τα 450 ευρώ, ενώ

το όριο φτάνει τις 49.000 ευρώ και η ενίσχυση τα 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 600 ευρώ με όριο εισοδήματος 54.000 ευρώ. Για πέντε παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 750 ευρώ με όριο 59.000 ευρώ και από έξι παιδιά και πάνω ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο 64.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους τα όρια είναι λίγο υψηλότερα.

Έγγαμος με ένα παιδί δικαιούται 150 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 40.000 ευρώ,

με δύο παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ και το όριο τις 45.000 ευρώ,

με τρία παιδιά πηγαίνει στα 450 ευρώ με όριο 50.000 ευρώ,

με τέσσερα παιδιά στα 600 ευρώ και όριο 55.000 ευρώ,

με πέντε παιδιά στα 750 ευρώ και όριο 60.000 ευρώ, ενώ

από έξι παιδιά και πάνω η ενίσχυση ξεπερνά τα 900 ευρώ με όριο οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο δεν περιορίζεται σε πολύ χαμηλά εισοδήματα αλλά απλώνεται και σε τμήμα της μεσαίας τάξης, ειδικά στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Τα παραδείγματα δείχνουν καλύτερα την εικόνα.

– Μία άγαμη μητέρα με δύο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 43.000 ευρώ περνά κάτω από το όριο των 44.000 ευρώ και θα λάβει 300 ευρώ.

– Ένα ζευγάρι με τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 48.000 ευρώ βρίσκεται κάτω από το όριο των 50.000 ευρώ και θα λάβει 450 ευρώ.

– Οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 56.000 ευρώ, όμως, μένει εκτός, καθώς το όριο για έγγαμους με τέσσερα παιδιά έχει τεθεί στις 55.000 ευρώ.

– Και μία πολύτεκνη οικογένεια με έξι παιδιά και εισόδημα 63.000 ευρώ παραμένει εντός, άρα δικαιούται τουλάχιστον 900 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως η κυβέρνηση δεν επέλεξε μια οριζόντια παροχή προς όλους, αλλά ούτε και ένα πολύ στενό σχήμα μόνο για πολύ χαμηλά εισοδήματα. Επέλεξε μια ενδιάμεση λύση, με κλιμάκωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με όρια που ανεβαίνουν όσο μεγαλώνει η οικογένεια.

Καθώς η παρέμβαση προβλέπεται μόνο για το 2026 δείχνει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η παροχή έχει χαρακτήρα έκτακτης και όχι μόνιμης ενίσχυσης.