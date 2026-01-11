Γιατί οι καταναλωτές στην Ελλάδα επιλέγουν μαζικά τα σταθερά τιμολόγια

Στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος παραμένουν ίδια ή ακόμη και φθηνότερα από τα κυμαινόμενα ανήκει η Ελλάδα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά συμβόλαια, τάση που ενισχύθηκε έντονα μέσα στο 2025

Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα, αυτά, προκύπτουν από τον συνδυασμό των εκθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής για τη λιανική αγορά και τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα, καθώς και του οίκου VaasaETT για την ευρωπαϊκή αγορά.

Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά στοιχεία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της VaasaETT, τα σταθερά τιμολόγια στην Ελλάδα για οικιακή κατανάλωση ήταν φθηνότερα από τα κυμαινόμενα έως και τον Νοέμβριο, ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές εξισώθηκαν. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ ισχύει το αντίθετο, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια είναι ακριβότερα, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν προβλεψιμότητα κόστους τόσο στους καταναλωτές όσο και στους προμηθευτές.

Εξαιρέσεις σε αυτόν τον ευρωπαϊκό κανόνα αποτελούν, εκτός από την Ελλάδα, χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστρία.

Παράλληλα, η μέση τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα (με φόρους), χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς) αλλά και της Ευρώπης συνολικά (24,58 σεντς).

Εκτόξευση των σταθερών τιμολογίων στα νοικοκυριά

Το τιμολογιακό πλεονέκτημα των σταθερών συμβολαίων, σε συνδυασμό με την προστασία που προσφέρουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από αιφνίδιες αυξήσεις τιμών, έχει οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε 1,5 εκατ., που αντιστοιχούν στο 25,78% του συνόλου, από 867.000 τον Ιανουάριο του 2025 (14,72%). Αντίθετα, τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια υποχώρησαν από 70,2% σε 59,8%.

Έρχονται και τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Υπενθυμίζεται ότι από τον Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά θα είναι διαθέσιμα και τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια, με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ώρου. Τα συγκεκριμένα τιμολόγια απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές που μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά φορτία κατανάλωσης στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα που προσφέρουν τα σταθερά τιμολόγια εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για την πλειονότητα των Ελλήνων καταναλωτών.