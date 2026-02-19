Η ΑΑΔΕ «ανοίγει» λογαριασμούς σε ελληνικές κα ξένες τράπεζες, «ψηφιακά πορτοφόλια» και κάρτες – Οι έλεγχοι BANCAPP

Με στόχο την άντληση τραπεζικών δεδομένων φορολογουμένων, όχι μόνο από τις ελληνικές τράπεζες αλλά και από υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ενισχύεται ο μηχανισμός ελέγχου προσαύξησης περιουσίας BANCAPP της ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1041/2026) τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος και διευρύνεται ο κύκλος των φορέων που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία φορολογουμένων. Η μεταβολή αφορά τα «Υπόχρεα Πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP.

Πλέον, πέρα από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, εντάσσονται ρητά και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, όπως και τα ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» – ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική παρουσία, και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση καθιερώνεται ότι για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του BANCAPP, η ΑΑΔΕ λαμβάνει υποχρεωτικά απάντηση από το σύνολο των Υπόχρεων Προσώπων, διασφαλίζοντας έτσι καθολική κάλυψη και πλήρη ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πως λειτουργεί το BANCAPP

Το BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application) αποτελεί το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου που δημιουργούνται στο ΟΠΣ ELENXIS, όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

Το αίτημα αποστέλλεται μέσω ειδικού κόμβου επικοινωνίας και οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να απαντήσουν για τα στοιχεία που τηρούν για το εξεταζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την ελεγχόμενη περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του BANCAPP διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Σε περίπτωση που τα Υπόχρεα Πρόσωπα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών κλπ) εντοπίσουν λογαριασμούς ή συναλλαγές για το ελεγχόμενο ΑΦΜ, αποστέλλουν μέσω BANCAPP κατάλογο τύπων προϊόντων που αφορούν το ελεγχόμενο πρόσωπα, όπως: καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης και προθεσμιακοί, χορηγητικά προϊόντα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, repos κ.λπ.), πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές θυρίδες, λογαριασμοί πληρωμών, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Παράλληλα, αξιοποιούνται δεδομένα από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές μέσω λογαριασμών πληρωμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις που σχετίζονται με το εξεταζόμενο ΑΦΜ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

To ΒANCAPP μέσω διαλειτουργικότητας «επικοινωνεί» με άλλα συστήματα της φορολογικής αρχής η οποία από τη σύγκριση των δεδομένων θα μπορεί να ελέγχει εάν προκύπτει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και άρα θα μπορεί να βεβαιώσει φόρο.