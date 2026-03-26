Μπαράζ ανατιμήσεων σε φρέσκα λαχανικά και φρούτα – Πού χτυπάει πρώτα το κύμα αυξήσεων λόγω του πολέμου

Με αυξήσεις τιμών της τάξης του 20% με 50% σε λαχανικά και φρούτα εκδηλώνονται στην αγορά οι πρώτες παρενέργειες των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε βασικά τρόφιμα.

Οι καταγγελίες από καταναλωτές για αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε προϊόντα υψηλής ζήτησης, ειδικά τρόφιμα -από ντομάτες και κολοκυθάκια μέχρι μελιτζάνες και μπρόκολα- πληθαίνουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις διεκδικούν πιο σθεναρά μέτρα καθώς κλιμακώνονται οι πιέσεις στην αγορά από τα αυξημένα κόστη που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή .

Διερευνάται σε τι βαθμό οι αυξήσεις που παρατηρούνται συνάδουν με την αύξηση του κόστους που επωμίζεται ο παραγωγός από τα ακριβά λιπάσματα και τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης, μετά το ράλι του πετρελαίου κίνησης.

Ενδεικτικές πάντως είναι οι αυξήσεις σε κολοκυθάκια, μελιτζάνες, μπρόκολο, φρούτα και άλλα φρέσκα λαχανικά και φρούτα.

Ενδεικτικές μεταβολές τιμών πριν τον πόλεμο και μετά

Λάχανο : 1 με 1,5 ευρώ πριν / 2 με 2,5 ευρώ το κιλό μετά

: 1 με 1,5 ευρώ πριν / 2 με 2,5 ευρώ το κιλό μετά Κολοκυθάκια : κάτω από 2,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 ευρώ το κιλό μετά

: κάτω από 2,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 ευρώ το κιλό μετά Μελιτζάνες : κάτω από 2,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 ευρώ το κιλό μετά

: κάτω από 2,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 ευρώ το κιλό μετά Μπρόκολο : 1 με 1,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 το κιλό μετά

: 1 με 1,5 ευρώ το κιλό πριν / 3,5 το κιλό μετά Ντομάτες : 1,8 ευρώ το κιλό πριν / 2 με 3,5 ευρώ το κιλό μετά

: 1,8 ευρώ το κιλό πριν / 2 με 3,5 ευρώ το κιλό μετά Πατάτες ελληνικές: 1 ευρώ πριν / 1,2 ευρώ μετά

Οι καταναλωτές στρέφονται σε εισαγόμενα πιο φθηνά προϊόντα, όπως π.χ. πατάτες αιγύπτου αντί ελληνικές αλλά δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.

Στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων μιλούν στο NewsIt για την ανάγκη να διερευνηθεί εάν έχει ανοίξει η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επικεφαλής της ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει μεταξύ άλλων προτάσεις όπως τα οριζόντια μέτρα, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα ευρωπαϊκά επίπεδα, 36 λεπτά από 70 λεπτά που είναι σήμερα, αναστολή ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και αύξηση των ελέγχων για την λειτουργία του ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η αύξηση εισοδημάτων -με την ευκαιρία και της αύξησης του κατώτατου μισθού- ώστε να στηριχθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών που πλήττεται από την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, όπως αυτό αποτυπώνεται ήδη πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει φτάσει στο 5,2%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά ήταν ήδη υψηλός, 4,5% τον Ιανουάριο, με εκρηκτικές αυξήσεις σε προϊόντα όπως το μοσχάρι (η αύξηση έχει φτάσει +25,6%) αλλά και σοκολατοειδή, κακάο (+16,7%), καφές (+15%) όπου δεν έχει καταγραφεί η μείωση των διεθνών τιμών.