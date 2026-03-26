Αύξηση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά: Ποια είναι τα «καθαρά» και το όφελος για τους εργαζόμενους, παραδείγματα

Καθαρό ετήσιο όφελος που μπορεί να φτάνει τα 485 ευρώ, για εργαζομένους με παιδιά, σε σχέση με το 2025 προκύπτει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η προτεινόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου αναπροσαρμόζεται για τους εργαζομένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης θα λαμβάνουν 920 ευρώ, από 880 ευρώ σήμερα, με αύξηση 4,55%. Επίσης, το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 σήμερα σε 41,09 ευρώ.

Από το 2019 η σωρευτική αύξηση ανέρχεται σε 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως, δηλαδή οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 4,2 έως 5,8 μισθούς επιπλέον, με σωρευτική αύξηση 41,54%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αύξηση του κατώτατου μισθού σηματοδοτεί επίσης μισθολογική αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, ήτοι προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 ευρώ μετά την αύξηση των 30 ευρώ το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024.

Τα «καθαρά» για εργαζόμενους άνω των 30 ετών

Ειδικότερα, εργαζόμενος άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 772 ευρώ, με ένα παιδί θα λαμβάνει 782 ευρώ και με δύο ή περισσότερα παιδιά θα λαμβάνει 797 ευρώ.

Η καθαρή μηνιαία αύξηση σε σχέση με το 2025 για εργαζόμενο χωρίς παιδιά ανέρχεται σε 29 ευρώ ή σε σχέση με το 2019 συνολική αύξηση 224 ευρώ. Σε μηνιαία βάση η αύξηση για εργαζόμενο με ένα παιδί ανέρχεται σε 30 ευρώ και για εργαζόμενο με δύο και περισσότερα παιδιά σε 35 ευρώ.

Ξεπερνά τα 400 ευρώ η καθαρή ετήσια αύξηση (υπολογίζοντας 14 μισθούς). Ειδικότερα για εργαζόμενο άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά η αύξηση ανέρχεται σε 402 ευρώ, για κάποιον που έχει ένα παιδί 425 ευρώ και για εργαζόμενο με δύο ή περισσότερα παιδιά στα 485 ευρώ.

Το καθαρό όφελος με τριετίες

Ο καθαρός μισθός, στα 772 ευρώ, μετά τις ασφαλιστικές εισφορές που επιβαρύνουν το μισθωτό και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, προσαυξάνεται με βάση την προϋπηρεσία του εργαζομένου.

Με μία τριετία ο μισθός ανέρχεται στα 1.012 ευρώ μικτά και 834 ευρώ καθαρά, με δύο στα 1.104 μικτά και 896 καθαρά, και με τρεις στα 1.196 και 959 ευρώ αντίστοιχα.