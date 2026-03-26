Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει στις τριετίες και πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι από τη νέα αύξηση

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (26.3.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πρακτικά είναι μισός μισθός ετησίως. Σημειώνεται πως είναι η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικός παράγοντας για τις αποδοχές του 2026 παραμένουν οι τριετίες, οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την αρχή του 2024. Για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία, ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ αποτελεί πλέον τη βάση υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Παράλληλα, ισχύουν οι προσαυξήσεις σε αυτό το ποσό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, κατά 10, 20 ή 30%. Οι εργαζόμενοι άνω των 30 ετών, από αυτά τα 40 ευρώ, καθαρά θα λάβουν 28 ευρώ μήνα. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά φέτος ισχύει το ηλικιακό κριτήριο.

Έτσι, ένας εργαζόμενος:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 τριετία περίπου 1.012 ευρώ

2 τριετίες περίπου 1.104 ευρώ

3 τριετίες έως 1.196 ευρώ μεικτά

Ο νέος κατώτατος μισθός δεν αυξάνει μόνο τους μισθούς των χαμηλόμισθων αλλά και μια σειρά από επιδόματα για ανεργία, άδεια, γονική μέριμνα και ειδικά βοηθήματα, που οι δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους από την 1η Απριλίου.

Συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία, στις φορολογικές, στους φορολογικούς συντελεστές, ευνοημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών, αφού στην κατηγορία αυτή το καθαρό ποσό ανά μήνα θα είναι 35 ευρώ, ενώ για τους νέους από 26 έως 29 ετών θα είναι 32 ευρώ.

Με την αύξηση του βασικού μισθού από τα 880 στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου ενεργοποιούνται αναπροσαρμογές σε 23 επιδόματα και βοηθήματα.

Επιδόματα ανεργίας και εργασίας

Το Επίδομα ανεργίας (55% κατώτατου): από 509,07€ → 540,38€

Ημερήσιο επίδομα ανεργίας: από 20,38€ → 21,60€

Βοήθημα ανεργίας μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ): 509,07€ → 540,38€

Επίδομα διαθεσιμότητας: 83€ → 87,99€

Οικογενειακά και κοινωνικά επιδόματα

Επίδομα γάμου: από 83€ → 87,98€

Μηνιαίο επίδομα τριτέκνων: 83€ → 87,99€

Επίδομα τρίτεκνης μητέρας (9 μήνες): 7.470€ → 7.919,69€

Επίδομα γονικής άδειας: 1.660€ → 1.759,90€

Εποχικά και ειδικά βοηθήματα

Εποχικό επίδομα οικοδόμων: 960,11€ → 1.017,90€

Επίδομα καπνεργατών και συναφών κλάδων: 908,21€ → 962,88€

Επίδομα ασθενείας: 1.297,45€ → 1.375,55€

Εποχικό επίδομα καλλιτεχνών & τουρισμού: 648,72€ → 687,77€

Ειδικά κοινωνικά βοηθήματα

Βοήθημα αποφυλακισμένων: 764,25€ → 810,10€

Βοήθημα θυμάτων βίας: 764,25€ → 810,10€

Βοήθημα απεξαρτημένων: 764,25€ → 810,25€

Επιδόματα μαθητείας, πρακτικής και εκπαίδευσης

Η αύξηση του κατώτατου μισθού ανεβάζει και τα ποσά που υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο

Μαθητευόμενοι σχολών ΔΥΠΑ: 75% βασικού ημερομισθίου/ημέρα

Μαθητεία ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ: 50% βασικού ημερομισθίου/ημέρα

Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ & ΙΕΚ ΔΥΠΑ: 80% βασικού ημερομισθίου/ημέρα

Επιδότηση εργοδότη για πρακτική ΤΕΙ: 50% βασικού ημερομισθίου/ημέρα

Πρακτική τουριστικών σχολών: 60% βασικού ημερομισθίου/ημέρα

Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων: 30 ημερομίσθια (προπτυχιακοί) – 10 ημερομίσθια (μεταπτυχιακοί)

Ας σημειωθεί ότι παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών καθώς το ελάχιστο ποσό υπολογίζεται στο 20% του κατώτατου μισθού. Όσοι ασφαλισμένοι θέλουν να «κλειδώσουν» χαμηλότερο κόστος, έχουν περιθώριο να κινηθούν πριν από την 1η Απριλίου.