Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι κατά της φοροδιαφυγής με υπερωρίες για διασταυρώσεις από τράπεζες έως social media

Με ενισχυμένα κονδύλια για υπερωριακή απασχόληση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κλιμακώνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των φαινομένων διαφθοράς, κάνοντας ελέγχους σε 24ωρη βάση.

Με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα των ελέγχων, η ΑΑΔΕ κινητοποιεί μέρα – νύχτα το ανθρώπινο δυναμικό της, παράλληλα με την αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών «όπλων» και την ενεργοποίηση νέων ηλεκτρονικών «εργαλείων» (Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ηλεκτρονικά Τιμολόγια κλπ.).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό θα διαθέσει 190.000 ευρώ για:

Απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 23.500 ώρες και συνολική δαπάνη έως 153.000 ευρώ για 430 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και:

Για νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 4.000 ώρες και συνολική δαπάνη έως 37.000 ευρώ, για 240 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη χρονική περίοδο έως 30/6/2026.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση 190.000 ευρώ για την κάλυψη απογευματινής και νυχτερινής εργασίας υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, 153.000 ευρώ αφορούν έως 23.500 ώρες απογευματινής υπερωρίας για 430 εργαζομένους, ενώ 37.000 ευρώ καλύπτουν έως 4.000 ώρες νυχτερινής εργασίας και απασχόλησης σε Κυριακές και αργίες για 240 υπαλλήλους, έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους «Ράμπο» των Εσωτερικών Υποθέσεων, με φόντο τις περίπου 1.800 ανοικτές υποθέσεις, που ήδη ερευνώνται με εξαντλητικά «πόθεν έσχες» των ελεγχόμενων και των συγγενικών τους προσώπων. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ειδικό κονδύλι 80.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, που αφορά σε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 12.000 ώρες για 100 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με πλαφόν τις 120 ώρες για κάθε ελεγκτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από «κόσκινο»

Η Φορολογική Διοίκηση -μετά και την μεγάλη υπόθεση με τους αχυρανθρώπους και την εμπλοκή ακόμα και γνωστής αλυσίδας fast food- έβαλε στόχο να «κοσκινίσει» δεδομένα από τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ΔΕΚΟ, μεσιτικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, επιμελητήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κλινικές, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακόμα και από social media, τα οποία δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το modus vivendi διάσημων αλλά και ανώνυμων φορολογούμενων.

Για το 2026 έχουν προγραμματισθεί τουλάχιστον 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, εκ των οποίων το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή «φρέσκες» υποθέσεις, οι οποίες κατά τεκμήριο αφήνουν πιο έντονα «ίχνη», άρα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Το δεύτερο κύμα ελέγχων θα διενεργηθεί από τα ΕΛΚΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, τα ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Το τρίτο κύμα αναλαμβάνουν οι «Ράμπο» των ΥΕΔΔΕ, εξαπολύοντας 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και τουλάχιστον 900 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής.

Στο… απυρόβλητο δεν μένουν ούτε τα ακίνητα. Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.