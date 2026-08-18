Η αμόλυβδη «πετάει» πάνω από τα 2 ευρώ – Μεγαλύτερη ακρίβεια στα νησιά

Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βρέθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων που αποτυπώνουν την επίδραση στην εγχώρια αγορά από το πρόσφατο ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Με τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent να σκαρφαλώνουν πάλι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, δεν κάνει εντύπωση ο νέος κύκλος ανόδου βενζίνης και πετρελαίου κίνησης που γίνεται ιδιαίτερα αισθητός σε νησιά, τουριστικές και απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έσπασε πάλι το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και διαμορφώθηκε σε 2,002 ευρώ (τιμοληψίες 17.8.2026) μετά από μια μικρή περίοδο αποκλιμάκωσης. Είχε βρεθεί πάλι πάνω από τα 2 ευρώ στις 7 Αυγούστου.