Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων έως 150 ευρώ τον μήνα με το νέο μισθολόγιο

Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων φέρνει το νέο μισθολογικό καθεστώς για περίπου 160.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς οι υψηλότερες αποδοχές επηρεάζουν και τον συντάξιμο μισθό.

Οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές ξεκινούν, ενδεικτικά, από 48 ευρώ για τους χαμηλότερους βαθμούς και φτάνουν έως τα 150 ευρώ για τους καταληκτικούς βαθμούς, με την παραμονή στην υπηρεσία να αυξάνει παράλληλα τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της σύνταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς επηρεάζονται όσοι βγαίνουν στη σύνταξη

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές για όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο 2026, καθώς ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται με βάση τις μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές από το 2002 έως το 2026.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι αυξήσεις στις αποδοχές φτάνουν ενδεικτικά τα 280 ευρώ στη μισθολογική κατηγορία Α΄, τα 130 ευρώ στη Β΄ και τα 103 ευρώ στη Γ΄.

Αντίστοιχες αναπροσαρμογές ισχύουν για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με ένστολο που αποχωρεί το 2026 με 40 έτη υπηρεσίας να μπορεί να λάβει σύνταξη ύψους 2.322 ευρώ, έναντι 2.171 ευρώ για αντίστοιχη αποχώρηση το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθετο εισόδημα από τα Μετοχικά Ταμεία

Στο συνολικό εισόδημα των αποστράτων προστίθενται και τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρόνια μετοχικής σχέσης και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), για παράδειγμα, το μέρισμα στο κλιμάκιο Α1 με 35 έτη ανέρχεται σε 247,32 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα κλιμάκια τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό.

Έως 837 ευρώ από μέρισμα και ενίσχυση

Στην Πολεμική Αεροπορία, το μέρισμα σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΑ μπορεί να προσφέρει σημαντική πρόσθετη μηνιαία παροχή.

Για τους ανώτατους βαθμούς, τα σχετικά ποσά φτάνουν έως και τα 837,22 ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω το συνολικό εισόδημα των αποστράτων.

Τι ισχύει για τους αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού

Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει και για τους αποστράτους του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι πέρα από τα τακτικά μερίσματα λαμβάνουν και την ειδική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το έτος αποχώρησης και τον βαθμό, με διαφορετικές προβλέψεις για όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως το 2016 και για όσους αποχώρησαν από το 2017 και μετά.

Ενδεικτικά, η ειδική ενίσχυση ανέρχεται σε 151,38 ευρώ για Αρχιπλοίαρχο και σε 80,04 ευρώ για Σημαιοφόρο.

Έτσι, το νέο μισθολογικό καθεστώς δεν επηρεάζει μόνο τις εν ενεργεία αποδοχές των ενστόλων, αλλά μπορεί να έχει άμεση επίδραση και στο ύψος της σύνταξης, ιδιαίτερα για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία τα επόμενα χρόνια.