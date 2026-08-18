Το Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Κέρδη συνεχίζει να συσσωρεύει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές καθώς εξανεμίζονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 91 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (18.8.2026) σημειώνοντας άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι προοπτικές για μια νέα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποδυναμώθηκαν.

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Καθοριστική για την ανοδική τάση των τιμών, που οδηγεί και το αμερικανικού τύπου αργό WTI σε άνοδο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία.

Το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο, το οποίο είχε ως στόχο να δώσει και στις δύο πλευρές 60 ημέρες για να διαπραγματευτούν μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, έληξε επίσημα τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες.

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Η Ουάσιγκτον, όπως έχει αφήσει να διαφανεί, είναι απίθανο να υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν διασφαλίζει την απεριόριστη διέλευση μέσω της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού από τα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής φαίνεται να γίνονται ολοένα και πιο τολμηροί στη μεταφορά πετρελαίου, κρυφά, μέσω του Πορθμού σε παγκόσμιους αγοραστές, ενώ παράλληλα προμηθεύουν φορτία και εκτός του επίμαχου σημείου συμφόρησης.